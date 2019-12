Montella | concerto della fanfara in onore del carabiniere Bonavitacola

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Av) – Alle ore 11.00 di domani, a, nel Centro Sociale di via Panico, avrà luogo undel 10° Reggimento Carabinieri Campania indelFilippo, ucciso l’8 dicembre 1944, poco più che trentenne, a Branova in Slovacchia per mano dei tedeschi. Primogenito di sette fratelli, Filipponacque a(AV) il 3 settembre 1914. Dopo aver assolto agli obblighi di leva ed aver ottenuto il congedo illimitato, venne richiamato alle armi il 14 gennaio 1939 e, assegnato al 2° Reggimento Fanteria, partì volontario per la campagna di Spagna ottenendo la croce al merito di guerra, la medaglia di benemerenza per i volontari e la medaglia commemorativa. Il 25 novembre 1940 venne richiamato nuovamente e il 28 giugno del 1941 giunse a Tirana per partecipare alla guerra d’Albania ove, nel ...

