Cesena | operato al cervello mentre suona il pianoforte

(Di martedì 19 novembre 2019) Lo hanno«da sveglio»,va il. Un musicista jazz, colpito dal tumore al, ha subito un intervento con la tecnica della Awake Surgery all’ospedale Bufalini di. Questo tipo di operazione viene effettuata per asportare la massa tumorale salvaguardando le abilità specifiche (in questo caso le competenze musicali) e, quindi, la qualità della vita dopo l’intervento. In questo caso, durante l’operazione sono state anche mappate aree cerebrali specifiche per la musica. «Ciò che lo rende piuttosto raro ed eccezionale», spiega il dottor Luigino Tosatto, direttore dell’Unità operativa di Neurochirurgia del Bufalini insieme ai dottori Vincenzo Antonelli e Giuseppe Maimone, «è che in questo paziente per la prima volta abbiamo localizzato aree cerebrali specifiche per la musica, molto complesse da rilevare, per preservare le sue abilità ...

