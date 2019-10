Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Dall’assetto azionario al partner industriale, dalla governance al piano definitivo, mancano ancora diversi tasselli per completare il rebus. Per questo Fs e Atlantia hanno chiesto almenoper definire l’offerta vincolante. La richiesta è scritta nero su bianco nella lettera inviata ai commissari straordinari. Ma in attesa delle loro valutazioni, la questione è anche politica: tocca infatti al Governo decidere come andare avanti, sapendo che i tempi supplementari potrebbero richiedere un nuovo esborso di soldi pubblici e che l’alternativa è la.La necessità di ulteriori approfondimenti è stata evidenziata all’unisono da Fs e Atlantia ieri dopo i rispettivi consigli di amministrazione e poi quantificata nella lettera condivisa inviata ai commissari e agli advisor: “Riteniamo - si legge ...

maddalena2471 : RT @HuffPostItalia: Alitalia, chieste altre otto settimane: all'orizzonte lo spettro liquidazione - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Alitalia, chieste altre otto settimane: all'orizzonte lo spettro liquidazione - HuffPostItalia : Alitalia, chieste altre otto settimane: all'orizzonte lo spettro liquidazione -