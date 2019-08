TERREMOTO INDONESIA | ALLERTA TSUNAMI ESCLUSO Video | scossa 6 9 | paura a Giacarta

TERREMOTO in Indonesia : danni tra Sumatra e Giava - trema Giacarta : Una forte scossa di Terremoto ha colpito l'Indonesia sud-occidentale oggi 2 agosto 2019, precisamente alle 14.03 italiane corrispondenti alle 19.03 all'epicentro. Stando ai dati giunti dai...

TERREMOTO in Indonesia - scossa di magnitudo 7.4 : allarme tsunami a Sumatra e Giava : La violenta scossa di Terremoto ha colpito l'Indonesia alle 19 ora locale, le 14 di venerdì in Italia. L'evento sismico ha avuto epicentro in acqua nell'Oceano indiano a circa 147 chilometri dalla città più vicina ma l'agenzia geofisica Indonesiana ha emesso anche un allarme tsunami per le coste del Paese.Continua a leggere

Indonesia. TERREMOTO di 5.7 magnitudo nel paradiso dei turisti : crolla un tempio a Bali : Danni a diversi edifici e a un tempio indù nel capoluogo di Denpasar. Paura tra i turisti: vari hotel hanno evacuato gli ospiti per precauzione. Non ci sarebbero vittime. Nessun allerta tsunami. Solo due giorni un altro sisma di 7.3 gradi di magnitudo sempre in Indonesia.Continua a leggere

TERREMOTO magnitudo 7.3 in Indonesia : un morto e migliaia di sfollati : A seguito del Terremoto magnitudo 7.3 che ieri ha colpito l’Indonesia orientale, almeno una persona è morta e centinaia di case sono state distrutte. Il sisma si è verificato alle 18:10 ora locale (le 11:10 in Italia) nel nord dell’arcipelago delle Molucche, a una profondità di 10 km, provocando il panico tra i residenti. L’epicentro è stato localizzato a 102 km nord-nordest da Laiwui. L'articolo Terremoto magnitudo 7.3 in ...

