Ora o mai più 2020 | anticipazioni | Amadeus in onda da Sanremo?

“50°!”. Caldo record - è il picco più alto mai registrato : situazione in peggiOramento : Cambiamenti climatici e Caldo record. La giornata di ieri è stata la più calda mai registrata dalla nascita dello stato d’Israele nel 1948. Lo ha confermato oggi il servizio meteo israeliano. Il record è stato raggiunto sulle rive del mar Morto, vicino al sito biblico di Sodoma, dove la temperatura ha raggiunto 49,9 gradi. Ma anche nelle più fresche zone di pianura sulle rive del Mediterraneo la giornata è stata da bollino rosso, con ...

I retroscena di Blogo : Ora o mai più torna subito dopo Sanremo 2020 - Amadeus traina se stesso? : Il successo è stato assolutamente clamoroso e per qualcuno pure inaspettato. Ci riferiamo al vero titolo nuovo che nella scorsa stagione tv ha convinto il pubblico televisivo di Rai1 in una serata dannatamente complicata come quella del sabato, contro una corazzata quale è C'è posta per te.Lo spettacolo musicale a cui ci riferiamo è Ora o mai più condotto dal bravissimo Amadeus che tornerà su Rai1 sempre di sabato sera, la settimana ...

Ora o mai più - la Rai fa godere Amadeus : indiscrezione - ecco quando lo mandano in onda : Per Amadeus e il suo Ora o mai più, lo show in onda su Rai 1 in prima serata il sabato sera, la riconferma era scontata: lo share infatti è stato ottimo, soprattutto perché il programma era contrapposto a una clamorosa corazzata, ovvero C'è posta per te di Maria De Filippi, un format imbattibile e i

Luigi Di Maio ad Agorà - appello a Matteo Salvini : "Vediamoci oggi. Escludo la crisi di governo" : "Scusate, abbiamo scherzato". Sembra sempre di più questa la migliore sintesi di quanto accaduto ieri, giovedì, 18 luglio, tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Insulti, minacce, crisi di governo a un passo. crisi che ora sembra un poco più lontana: continua ad essere nell'aria ma non oggi, come in mo

I retroscena di Blogo : Ora o mai più torna subito dopo Sanremo 2020 - Amadeus traina se stesso? : Il successo è stato assolutamente clamoroso e per qualcuno pure inaspettato. Ci riferiamo al vero titolo nuovo che nella scorsa stagione tv ha convinto il pubblico televisivo di Rai1 in una serata dannatamente complicata come quella del sabato, contro una corazzata quale è C'è posta per te.Lo spettacolo musicale a cui ci riferiamo è Ora o mai più condotto dal bravissimo Amadeus che tornerà su Rai1 sempre di sabato sera, la settimana ...

Call center : Faraone (Pd) - 'Di Maio? Un buffone - vicino a lavOratori solo a parole' : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - "Nel 2016 dall’opposizione twittava che era vicino ai lavoratori di Almaviva. Oggi che è al governo e che deve risolvere le crisi non si presenta ai tavoli. È davvero sconcertante quello che è accaduto stamattina. Far saltare l’incontro con i sindacati e i lavoratori p

Call center : Caronia - 'Di Maio assente al Mise - Sicilia ignOrata' : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - "Altro che interesse per la Sicilia! Il governo nazionale sembra ignorare del tutto le esigenze della città di Palermo e della nostra Regione. L'assenza del vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio all'incontro su Almaviva è un gravissimo segno di disattenzione perc

Call center : Aricò (Db) - 'assenza Di Maio? Per ministro lavOratori non sono priorità' : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - "Hanno fatto bene i sindacati a lasciare il tavolo ministeriale al Mise a causa dell'assurda assenza del ministro Luigi Di Maio il quale evidentemente non ritiene prioritaria la salvaguardia di centinaia di lavoratori a rischio licenziamento". A dirlo è il capogruppo a

Call center : Aricò (Db) - ‘assenza Di Maio? Per ministro lavOratori non sono priorità’ : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – “Hanno fatto bene i sindacati a lasciare il tavolo ministeriale al Mise a causa dell’assurda assenza del ministro Luigi Di Maio il quale evidentemente non ritiene prioritaria la salvaguardia di centinaia di lavoratori a rischio licenziamento”. A dirlo è il capogruppo all’Ars di DiventeràBellissima Alessandro Aricò commentando l’assenza del governo al tavolo sui Call center ...

Call center : Caronia - ‘Di Maio assente al Mise - Sicilia ignOrata’ : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – “Altro che interesse per la Sicilia! Il governo nazionale sembra ignorare del tutto le esigenze della città di Palermo e della nostra Regione. L’assenza del vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio all’incontro su Almaviva è un gravissimo segno di disattenzione perché sappiamo tutti che questa non è ‘una’ azienda, ma ‘la’ azienda privata di maggiore peso ...

Salvini-Di Maio - Ora la crisi è “personale” : cosa succede adesso nel governo? : Matteo Salvini ha aperto una possibile crisi di governo: ora lo scontro con Luigi Di Maio è diventato "personale" e per la prima volta viene a mancare il rapporto di fiducia (almeno quella dichiarata) tra i due. Ma stiamo realmente andando incontro a una crisi di governo? La finestra elettorale è davvero sempre aperta come dice lo stesso Salvini?Continua a leggere

Salvini-Di Maio - Ora la crisi è personale : cosa succede adesso nel governo? : Matteo Salvini ha aperto una possibile crisi di governo: ora lo scontro con Luigi Di Maio è diventato "personale" e per la prima volta viene a mancare il rapporto di fiducia (almeno quella dichiarata) tra i due. Ma stiamo realmente andando incontro a una crisi di governo? La finestra elettorale è davvero sempre aperta come dice lo stesso Salvini?Continua a leggere

Matteo Salvini avverte Conte e Di Maio : "Se i grillini dicono altri tre no - allOra cambia tutto" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono ai ferri corti. Non è bastato il Russiagate, l'inchiesta della Procura di Milano per i presunti finanziamenti illeciti della Lega da Mosca. A peggiorare la situazione anche le nomine europee. In particolare quella di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Comm

MotoGp – Dal Sic a Rossi - Pernat più sincero che mai : “Vale ha tantissima paura di lasciare - ma adesso deve avere il cOraggio di…” : Carlo Pernat, le difficoltà di Valentino Rossi ed il suo ritiro e l’amore per Marco Simoncelli I piloti della MotoGp sono in vacanza: in attesa di tornare in pista il pRossimo 4 agosto, i campioni delle due ruote si stanno godendo un po’ di meritato relax. Mentre Valentino Rossi è in vacanza su una lussuosa barca ad Ibiza con la fidanzata Francesca Sofia Novello e con un gruppo di amici, in Italia si parla di lui grazie a delle ...