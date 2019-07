LIVE Federer-Djokovic | Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-5 | sale di giri la sfida

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-6 Ace di, si va al tie-break 40-0 Servizio e rovescio di30-0 Risposta non normale didi rovescio,è strepitoso nel giocare una palla corta precisissima da vicino alla rete con il rovescio 15-0 Terzo ace di6-5 Tiene ancora il servizio, e si assicura perlomeno il tie-break Vantaggio: un paio di mostruose difese disu servizio e rovescio incrociato, ma al terzo tentativo contro il dritto non può nulla 40-40 Doppio fallo di, è il primo, e lo svizzero è costretto per la prima volta ai vantaggi 40-30 Servizio e dritto di30-30 E come esce dalla difficoltà! Un paio di rovesci difficilissimi, soprattutto l’ultimo all’incrocio delle righe 15-30 GRAN SCAMBIO! Lo vince, entrambi hanno cercato in ogni modo di mettersi in ...

FedericoFerri : È il giorno. La partita più attesa. Federer vs Berrettini, terzo match sul Centrale, live in esclusiva su @SkySport… - Corrado510 : Così si gioca in Paradiso — Guardando Wimbledon Mens Final Federer vs Djokovic Live Stream - SEVENROOMSBAR : Ho la pelle d’oca nel veder giocare questi due fenomeni — Guardando Wimbledon Mens Final Federer vs Djokovic Live Stream -