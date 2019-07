Mercato Juventus | Cancelo resta | la verità su Icardi e altro addio a sorpresa

CalcioMercato Juventus News/ Per De Ligt si chiude in settimana? - ultime notizie - : Calciomercato Juventus, ultime notizie oggi 2 luglio 2019: tutte le trattative, le indiscrezioni e le voci che riguardano gli acquisti e le cessioni.

CalcioMercato Juventus - lo United seguirebbe Szczesny : possibile colpo Donnarumma : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, potrebbe chiudere tra poche ore per De Ligt, fortissimo difensore centrale dell'Ajax. Il regista della trattativa tra la Juventus e il club olandese è Mino Raiola, per il quale sarebbe prevista una maxi-commissione. La Juventus, stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, avrebbe trovato l'accordo con De Ligt sulla base ...

CALCIOMercato Juventus NEWS/ Si raffredda la pista Bonucci-Psg - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie oggi 2 luglio 2019: tutte le trattative, le indiscrezioni e le voci che riguardano gli acquisti e le cessioni.

CalcioMercato Roma - ok della Juventus per Higuain : adesso è tutto nelle mani del Pipita : Calciomercato Roma – Dopo le cessioni si pensa agli acquisti. nelle ultime ore la Roma ha definito la cessione del difensore Manolas, una perdita importante che però dovrebbe essere subito rimpiazzata, vicino infatti l’arrivo di Mancini dall’Atalanta, per il centrocampo è arrivato Diawara tramite lo scambio proprio con il greco ed adesso tutte le attenzioni sono rivolta ormai all’attacco. Considerando la cessione di ...

CalcioMercato Juventus - proseguono le trattative con Buffon e De Ligt : gli aggiornamenti : Il club bianconero continua a lavorare per portare a termine le operazioni che riguardano Buffon e De Ligt Il mercato si è ufficialmente aperto nella giornata di ieri, la Juventus lo ha accolto con l’acquisto di Adrien Rabiot, giunto in bianconero a parametro zero dal Paris Saint-Germain. Lapresse Si tratta del secondo acquisto dopo quello di Luca Pellegrini, arrivato dalla Roma nello scambio con Spinazzola e adesso già nel mirino ...

Ramsey alla Juventus/ CalcioMercato - con Rabiot Paratici ha rifatto il centrocampo : Ramsey alla Juventus, Calciomercato: il gallese e Adrien Rabiot sono i due colpi di Fabio Paratici a parametro zero per rifare il centrocampo bianconero.

Mercato Juventus - Donnarumma pista calda : operazione possibile : Mercato Juventus – Nuovo clamoroso affare sull’asse Milan-Juve. Dopo la maxi operazione dell’ultimo anno Paratici torna a trattare con i rossoneri, fondamentale questa volta sarà il futuro di Szczesny. Dopo il viaggio con biglietto di ritorno di Leonardo Bonucci e l’approdo in rossonero di Gonzalo Higuain, l’asse fra Juventus e Milan promette fuochi d’artificio anche nell’attuale sessione estiva. Leggi ...

Mercato Juventus - Donnarumma pista calda : operazione clamorosa! : Mercato Juventus – Nuovo clamoroso affare sull’asse Milan-Juve. Dopo la maxi operazione dell’ultimo anno Paratici torna a trattare con i rossoneri, fondamentale questa volta sarà il futuro di Szczesny. Dopo il viaggio con biglietto di ritorno di Leonardo Bonucci e l’approdo in rossonero di Gonzalo Higuain, l’asse fra Juventus e Milan promette fuochi d’artificio anche nell’attuale sessione estiva. Leggi ...

CalcioMercato Juventus - Zaniolo può arrivare con uno scambio e 20 milioni : Calciomercato Juventus Zaniolo: dopo Spinazzola/Pellegrini si profila un nuovo clamoroso scambio tra Juve e Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com si fa sempre più caldo l’asse tra la società capitolina e il club di Torino, e questa volta le operazioni di mercato potrebbero coinvolgere Nicolò Zaniolo e Romero. Calciomercato Juventus: Zaniolo può arrivare per uno […] More

CalcioMercato Juventus Zaniolo può arrivare con uno scambio e 20 milioni : Calciomercato Juventus Zaniolo: dopo Spinazzola/Pellegrini si profila un nuovo clamoroso scambio tra Juve e Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com si fa sempre più caldo l’asse tra la società capitolina e il club di Torino, e questa volta le operazioni di mercato potrebbero coinvolgere Nicolò Zaniolo e Romero. Calciomercato Juventus: Zaniolo può arrivare per uno […] More

CalcioMercato Juventus - ufficiale l’acquisto di Rabiot : domani la presentazione : Dopo l’arrivo di ieri sera a Torino e le visite mediche di questa mattina al J Medical, Adrien Rabiot è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus. Lo comunica la società bianconera in una nota sul proprio sito. Il centrocampista francese, prelevato a parametro zero, lascia il Psg dopo sette anni (con una parentesi di 13 partite giocate al Tolosa). Il nuovo acquisto verrà presentato domani all’Allianz Stadium alle ...

Mercato Juventus : pioggia di commissioni e possibili ritorni - da Buffon a Marchisio : Se da un parte abbiamo una Juventus, con le ufficialità di Ramsey e quella di Rabiot, dall'altra parte troviamo una società sempre attenta e pronta a riaccogliere i suoi campioni del recente passato. Gianluigi Buffon e Claudio Marchisio infatti sarebbero pronti a fare un passo indietro e tornare a far parte del gruppo Juventus, il primo come secondo portiere mentre Marchisio potrebbe addirittura entrare a far parte dello staff della Juventus. I ...

CALCIOMercato Juventus NEWS/ Szczesny-Alex Sandro pedine per Pogba? - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: chiuso l'accordo con Gigi Buffon, si cerca una nuova squadra per Mattia Perin.

CalcioMercato Juventus – Ufficiale il ritorno di Higuain : se Sarri non riuscirà a farlo rinascere sarà addio : Gonzalo Higuain torna ufficialmente alla Juventus, l’annuncio arriva dal Chelsea tramite un comunicato Ufficiale. Se Sarri, suo mentore, non riuscirà a farlo ‘rinascere’, ci sarà l’addio definitivo Tramite un comunicato Ufficiale apparso sul sito del Chelsea, è stato confermato il ritorno di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il centravanti argentino a Londra ha totalizzato 18 presenze segnando 5 gol, senza mai ...