PRETI PEDOFILI Chiedere scusa è l' unica arma che può rialzare la Chiesa

Argentina - due PRETI (uno italiano) a processo per pedofilia : Un processo per reati di pedofilia si terra' in un tribunale in Argentina a partire dal 5 agosto; imputati due sacerdoti e un laico accusati di avere abusato di bambini in una scuola per sordomuti. Il caso coinvolge bambini che frequentavano l'istituto Antonio Provolo nella provincia di Mendoza. Un avvocato delle vittime ha riferito che "il prete italiano Nicola Corradi, il sacerdote Horacio Corbacho e un terzo uomo che ha lavorato al Provolo ...

Biella - la vita contro di don Andrea : vicino agli ultimi e nemico dei PRETI pedofili : Don Giordano, 60 anni, sacerdote e padre di tre figli adulti, continua a esercitare l'attività di geometra. "Faccio il tappabuchi nella diocesi e presento denunce"

Vergogna e profondo dolore! PRETI PEDOFILI - il priore della Comunità di Taizè denuncia 5 casi : La denuncia di almeno 5 casi di abusi su minori è stata presentata da Frère Alois, priore della Comunità monastica ecumenica internazionale di Taizé, che ha inviato una lettera in Vaticano, sottolineando di provare "Vergogna e profondo dolore" per quanto sofferto da alcune vittime a causa di tre fratelli del gruppo tra gli anni Cinquanta e Ottanta: "Nostro dovere parlarne".

Tre fratelli abusati da PRETI PEDOFILI fanno causa al Vaticano : “Ha coperto gli abusi” : Una nuova ?tegola’ per il Vaticano: Luke, Stephen e Ben Hoffman, tre fratelli statunitensi, hanno presentato una causa contro la Santa Sede per aver coperto il prete pedofilo che ha abusato di loro quando erano ragazzi. Gli Hoffman, assieme ad altre due vittime, chiedono inoltre che il Vaticano renda pubblici i nomi dei sacerdoti pedofili. Negli Usa, tra il 1950 e il 2016, i parroci accusati di abusi sui minori sono stati oltre 6.700.Continua a ...

“Non dirlo a nessuno” - il documentario choc sui PRETI PEDOFILI sconvolge la Polonia : “Non dirlo a nessuno”, un documentario sugli abusi sessuali compiuti da preti pedofili sta indignando la cattolicissima Polonia. Il film è stato pubblicato sabato su YouTube e ha già avuto oltre 14 milioni di spettatori. Lo scandalo pedofilia all'interno del clero polacco ha investito in pieno anche il governo conservatore, strenue difensore della Chiesa.

Francesco : la pedofilia nella Chiesa non si risolve impiccando 100 PRETI abusatori : Gli abusi nella Chiesa "non si risolvono da un giorno all'altro. Si è cominciato un processo. Ieri è uscito un altro documento (il Motu proprio Vos estis lux mundi, ndr). Lentamente sta cominciando un processo. È una cosa che da 20 anni ad adesso non avevamo coscienza e stiamo prendendo coscienza con tanta vergogna ma benedetta vergogna, perché la vergogna è una grazia di Dio...". Così Papa Francesco, a braccio, ...

Quel Motu proprio del Papa contro i PRETI pedofili : Per la Santa Sede e per il mondo ecclesiastico può essere il momento della svolta. Il 'collasso morale' della Chiesa cattolica - questo è l'obiettivo dichiarato del Papa - deve avere termine e la '...

PRETI PEDOFILI - il pugno duro di Papa Francesco contro gli abusi : “Offendono Nostro Signore” : Motu proprio di Papa Francesco sul fenomeno degli abusi sessuali nella Chiesa Cattolica: è stato pubblicato "Vos esist lux mundi", documento con il quale il Santo Padre introduce nuove procedure che rappresentano una rivoluzione, come l'obbligo per chierici e religiosi di segnalare gli abusi alle autorità religiose: "Affinché episodi del genere non accadano più".Continua a leggere

Pedro Almodovar : «PRETI PEDOFILI tentarono di abusare di me» : A Cannes porterà la nuova pellicola Dolor y Gloria che racconta una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico oramai sul viale del tramonto. Ma prima della Croisette, ...

Almodóvar : "Quando i PRETI PEDOFILI provarono ad abusare di me" : Per Pedro Almodóvar, 70 anni a settembre, è arrivato il tempo delle riflessioni e del ricordo e dell’uscita del suo nuovo film “Dolor y Gloria”. Davanti a due traguardi così importanti, il regista ha scelto di raccontarsi a Vanity Fair.Una cosa la so già: Sarò un vecchio arrabbiato, uno che da un lato capisce che il corpo perde colpi e dall’altro si infuria. Non credendo in un dio non ho ...