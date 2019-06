Una delusione? Inutile? Ecco perché il 5G non è ancora veloce come promesso

Un matrimonio per dimenticare la delusione del Canada - che sorpresa in Francia : Vettel sposato in gran segreto? Sulla mano di Seb spunta Una… fede [FOTO] : Sebastian Vettel sorprende tutti in Francia: Sulla mano del ferrarista spunta una fede, matrimonio in gran segreto? Quasi due settimane fa gli appassionati della Formula 1 vivevano dei momenti difficili da dimenticare: impossibile infatti dimenticare la penalizzazione di Sebastian Vettel al Gp del Canada, costata cara al ferrarista, che non ha potuto festeggiare per la vittoria della gara di Montreal, nonostante abbia tagliato per primo il ...

Belve (Nove) - Palombelli : “Il peggior leader della sinistra degli ultimi 20 anni? Renzi. E’ un arrogante - Una delusione anche umana” : “Il peggior leader della storia della sinistra degli ultimi 20 anni è stato l’ultimo, Matteo Renzi perché lui semplicemente non era il leader della sinistra. Non avrebbe mai dovuto diventare il segretario del Pd, doveva restare nell’ambito della Margherita, di un partito di centro che infatti sta per fare”. La giornalista e conduttrice Barbara Palombelli, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani sul Nove venerdì ...

Crc – Chiariello : ” la verità su Higuain - Lavezzi Una delusione : Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Un Calcio alla Radio, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea e non solo, in onda sulle frequenze di Radio CRC. Queste le sue considerazioni: “Gonzalo Higuain ha tradito di fatto il Napoli. E lo ha fatto anche col suo comportamento. Aveva chiesto la cessione di José Callejon, voleva andasse via. Ma soprattutto, a Dimaro, erano convinti che ...

Si dà fuoco per Una delusione d'amore! Muore madre di due bimbi : Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, la donna avrebbe agito in seguito ad una terribile delusione d'amore. In alcuni messaggi trovati sul cellulare erano già evidenti le sue intenzioni. Tragedia a Montelupo Fiorentino (Firenze), dove una 39 enne si è tolta la vita, dandosi alle fiamme. Il dramma nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:30, quando la vittima ha raggiunto in auto il parcheggio del campo ...

Una delusione d’amore! Donna si cosparge il corpo di benzina e si dà fuoco : Orrore a Montelupo Fiorentino, comune toscano tra Firenze ed Empoli, dove una Donna di 39 anni residente a Signa prima si è cosparsa il corpo di benzina, poi si è data fuoco nelle vicinanze del campo sportivo in località Turbone. Una scena raccapricciante alla quale hanno assistito, intorno alle 16,30, diversi testimoni che si trovavano nei paraggi e che dopo aver tentato di domare le fiamme hanno immediatamente dato l'allarme al 118 e alle ...

Giro d’Italia in Love! Ackermann - dalla delusione al sorriso : l’abbraccio con la fidanzata Virginia vale come Una vittoria [GALLERY] : Momenti di tenerezza al termine della 18ª tappa del Giro d’Italia: Pascal Ackermann porta in bici la bella fidanzata Virginia. L’abbraccio fra i due, dopo la delusione del secondo posto, fa tenerezza La 18ª tappa del Giro d’Italia ha regalato un turbinio di emozioni per tutti i 222 km di collegamento fra la partenza a Valdaora e il traguardo di Santa Maria di Sala. La tappa si è conclusa con una splendida volata di ...

Reddito di cittadinanza - la delusione di Una 66enne rumena : 'Rinuncio - è troppo basso' : Sarebbero circa 130mila le persone che, dopo aver richiesto il Reddito di cittadinanza, sarebbero pronti a rinunciarvi. Una sorta di rovescio della medaglia che emerge dalle notizie che ogni giorno finiscono su organi di stampa e che deriverebbero da segnalazioni da parte dei patronati che hanno assistito i richiedenti nella presentazione della domanda. Il Resto del Carlino, in proposito, ha pubblicato un'intervista ad una pensionata di origine ...

Il Pd di Zingaretti è Una delusione : come quello di Renzi - va sempre verso destra : Parto da un presupposto: un solido partito d’opposizione farebbe bene al Paese. Entro, idealmente, in Parlamento e vado a esclusione: Fratelli d’Italia è tra i banchi di minoranza, ma freme per un governo con la Lega (tanto che ai provvedimenti targati Carroccio, vedi decreto Sicurezza e legittima difesa, ha sempre dato l’ok); Forza Italia è ai minimi storici, sta vivendo la diaspora interna di quei transfughi che abbandonano la nave prima della ...

Una seconda stagione di Whisky Cavalier su un’altra rete dopo la cancellazione di ABC e la delusione di cast e fan? : Da quando Whisky Cavalier è stata cancellata dopo una sola stagione da ABC, le proteste del pubblico si sono fatte sentire con forza sui social, insieme alla delusione del cast della serie. Un prodotto nuovo, fresco, diverso dai soliti dramas tanto popolari su ABC, con un cast interessante e volti noti al grande pubblico per precedenti serie di successo (Scott Foley reduce da Scandal, Lauren Cohan da The Walking Dead) non ha ottenuto la ...

23enne bellissima e milionaria - dopo Una delusione d’amore offre 70 mila euro all’anno per starle vicino : Quella del ‘fidanzato’ può diventare una remunerata professione. Lo sa bene Jane Park, giovane milionaria britannica di 23 anni che, a seguito di una delusione amorosa, ha deciso di lanciare un appello online per trovare un compagno, a cui corrispondere la cifra di 70 mila euro annui per starle vicino. La proposta è stata formalizzata su Instagram e a farsi avanti sono stati in molti, complice anche l’avvenenza della ragazza e la lauta ...