Una Vita | spoiler spagnoli | Ramon e Felipe si alleano | Liberto finisce in prigione

Una Vita - trame spagnole : Ramon in gravi condizioni dopo un incidente stradale : Ramon Palacios sarà al centro delle nuove puntate spagnole di Una Vita, trasmesse a giugno sul canale spagnolo La 1. Il padre di Antonito, infatti, sarà protagonista di un drammatico incidente stradale durante il viaggio di ritorno ad Acacias 38. Una cattiva notizia per il nobile che arriva dopo la ritrovata felicità accanto a Carmen. Una Vita: Ramon ha un incidente stradale Le anticipazioni di Una Vita, relative alle puntate spagnole in onda a ...

Una Vita - anticipazioni : Blanca rompe con Diego : Blanca e Diego La convinzione che il piccolo Moises sia ancora vivo spingerà Blanca (Elena Gonzalez) ad agire d’istinto nelle puntate di Una Vita in onda nei prossimi giorni: al fine di scoprire se la madre Ursula (Montse Alcoverro) ha avuto un ruolo nella sparizione del suo bambino, la ragazza non si rassegnerà all’idea di aver dato alla luce, come le è stato fatto credere, una femminuccia e, dato che non troverà appoggio in ...

Una Vita - trame spagnole : Rosina vuole divorziare dal marito : La soap opera iberica Una Vita continua a far emozionare i telespettatori e nuovi colpi di scena accadranno negli episodi in programmazione in Spagna la settimana prossima, episodi che in Italia verranno trasmessi il prossimo anno. Gli spoiler annunciano che Genoveva, dopo essere riuscita a far cadere nella miseria tutti i cittadini con il marito Alfredo, facendo loro investire del denaro nella banca americana, continuerà a portare scompiglio ad ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Pena dichiara il suo amore a Flora : Dopo Leonor e Inigo anche Flora sembra pronta a dare scandalo, pare infatti che la ragazza cederà alle avance di Pena.

Anticipazioni Una Vita - prossime puntate : Blanca dice addio a Diego : Una Vita, spoiler puntate prossima settimana: Blanca lascia Diego per sempre L’amore tra Blanca dicenta e Diego Alday sarà interrotto bruscamente nelle puntate della prossima settimana di Una Vita. La ragazza parteciperà al funerale della figlia morta ma continuerà a sostenere di aver dato alla luce un maschio. Blanca andrà a casa di Ursula e Samuel e li aggredirà per riavere il figlio. Nelle puntate del 17 al 22 giugno di Una Vita, ...

Una Vita - trame spagnole : Liberto arrestato per adulterio - i vicini di Acacias 38 truffati : Sorprendenti novità arrivano dagli episodi spagnoli di Una Vita, trasmesse dal 17 al 21 giugno in Spagna, Liberto verrà arrestato dopo essere stato accusato di adulterio. I vicini di Acacias 38, invece, cadranno in rovina a causa del piano diabolico di Genoveva e Alfredo. Una Vita: i vicini di Acacia 38 in rovina Le anticipazioni di Una Vita, relative agli episodi spagnoli trasmessi dal 17 al 21 in Spagna, raccontano che Emilio terrà un ...

Una Vita - anticipazioni puntata di lunedì 17 e martedì 18 giugno 2019 : anticipazioni puntata 748 di Una VITA di lunedì 17 e martedì 18 giugno 2019: Felipe riesce ad ottenere l’indulto per Diego, il quale parla a Samuel dei sospetti di Blanca e di conseguenza decide di condurla al cimitero di fronte alla tomba della bambina, nella speranza di convincerla ad andare oltre… Inigo e Leonor sono di nuovo intenzionati a partire… Casilda chiede a Jacinto di rimanere ancora ad Acacias, così Liberto pensa ...

Una Vita - spoiler spagnoli : Rosina pone fine al suo matrimonio con Liberto : Brutte notizie per una coppia amatissima di Una Vita. Nelle puntate spagnole, in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno, Rosina deciderà di lasciare suo marito Liberto dopo essere stata tradita con Genoveva. Una Vita: Cinta bacia Rafael Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate spagnole in onda dal 17 al 21 giugno in Spagna, svelano che Cinta sarà molto adirata nei confronti di Emilio, in quanto l'ha lasciata mentre Rafael le ...

Una Vita - trame Spagna : Ramon chiede la mano di Carmen - Liberto e Rosina in crisi : Ramon e Liberto sono al centro delle puntate di Una Vita, in onda a giugno in Spagna. Se Palacios progetterà un futuro insieme a Carmen dopo la morte di Trini, Seler si avvicinerà a Genoveva a causa dei continui scontri con Rosina. Carmen trova Ramon in ospedale Le anticipazioni di Una Vita, sulle puntate trasmesse in Spagna a giugno, rivelano che Rafael convincerà Cinta a fare un'esibizione. A tal proposito, la coppia avrà un grande riscontro ...

E' morto Franco Zeffirelli - Una Vita per l'arte : La cultura italiana perde il "Maestro": Zeffirelli, 96 anni, ha segnato il mondo del cinema, del teatro e della tv. Cattolico e anticonformista fu anche senatore di Forza Italia. Lunedì la camera ardente al Palazzo Vecchio di Firenze

Focus ascolti TvBlog : La vita in diretta - Una stagione in crescita ed un futuro da scrivere : Mentre si parla di chi sarà al timone della prossima edizione della vita in diretta, con un derby fra i giornalisti Milo Infante ed Alberto Matano su chi vada ad affiancare Lorella Cuccarini (salvo sorprese dell'ultimo minuto) e mentre fra poche ore partirà la versione estiva di questo programma condotto da Lisa Marzoli con l'amorevole partecipazione di Beppe Convertini, è tempo di bilanci per l'edizione 2018-2018 del contenitore che fu di ...

Addio a Franco Zeffirelli - Una Vita tra cinema e teatro : Si è spento a 96 anni Franco Zeffirelli, regista di cinema e teatro, scenografo, costumista e attore. Lo saluta il sito della Fondazione a lui dedicata, con un “Ciao maestro”. E la fine lo coglie ancora al lavoro, nonostante la lunga malattia, per una regia dell’amatissima Traviata che aprirà la stagione del Festival lirico all’Arena di Verona il prossimo 21 giugno. Era nato a Firenze nel 1923 dove, da studente di architettura, era già ...

Una Vita Anticipazioni : la puntata in prima serata su Rete 4 : Mentre l'Alday corre in aiuto di Blanca, i Cervera si trovano a fare i conti con il vero Inigo. Intanto Esteban si avvicina sempre di più a Silvia.

Dal cinema all'opera : Una Vita nel segno dell'arte : Tra i suoi capolavori "La Bisbetica domata", "Romeo e Giulietta", "Gesù di Nazareth", "Fratello sole, sorella luna"