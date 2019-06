La Whirlpool | Napoli non chiude Di Maio | «Salvi i posti di lavoro»

Whirlpool - Di Maio : «No alla chiusura di Napoli» - Ma l'azienda : «Non troviamo soluzioni» : «No alla chiusura del sito di Napoli, no al disimpegno di Whirlpool e mantenimento dei livelli occupazionali». Questa, secondo fonti del Mise, la posizione definita dal ministro dello...

Whirlpool - Calenda : “Di Maio sapeva della chiusura di Napoli da inizio aprile”. Il ministero non commenta : “Luigi Di Maio ha mentito al Paese e agli operai su Whirlpool. sapeva della chiusura di Napoli da inizio aprile”. L’accusa arriva dall’ex ministro dello Sviluppo Carlo Calenda, che su facebook ribadisce quel che aveva detto martedì sera a Speciale L’aria che tira, specificando che Di Maio “non è responsabile della crisi, che è una crisi di sovraproduzione”. “Ha incaricato Invitalia di analizzare il ...

Whirlpool - su La7 l’accusa di Calenda a Di Maio : “Ha mentito. Sapeva della chiusura di Napoli da aprile” : “Luigi Di Maioha mentito al Paese e agli operai su Whirlpool. Sapeva della chiusura di Napoli da inizio aprile. Ha incaricato Invitalia di analizzare il nuovo possibile investitore in sostituzione di Whirlpool. Non ha ricevuto i sindacati che hanno chiesto incontro, ha aspettato le europee e poi ha fatto scene indecorose di finta indignazione. Si deve vergognare”. Così Carlo Calenda, durante lo speciale di L’Aria che tira ...

Whirlpool - Di Maio : "Via gli incentivi" | L'azienda : "No alla chiusura a Napoli" : L'obiettivo condiviso, secondo il vicepremier eleader del M5s, è ridurre le tasse e far approvare la legge sulsalario minimo. Sulla multinazionale americana mantenuta la linea dura del governo. Dopo il vertice con Salvini e Conte, oggi il Cdm

Whirlpool - verso la fumata bianca : "Non vogliamo chiudere a Napoli" : Il vicepremier Di Maio alza la voce contro la multinazionale statunitense, in attesa del vertice al Mise previsto per...

L’annuncio di Whirlpool : «Il sito di Napoli non chiude. Di Maio revoca gli incentivi? Mai disdetto l’accordo siglato» : L’azienda riconferma la centralità dell’Italia: «Mai disdetto l’accordo siglato». Ma il ministro dello Sviluppo intanto firma la revoca degli incentivi e il blocco dei pagamenti

Whirlpool : lavoriamo per non chiudere sito Napoli - si cerca soluzione condivisa : Roma – “In linea con il Piano Industriale firmato lo scorso ottobre, l’Azienda non intende procedere alla chiusura del sito di Napoli, ma e’ impegnata a trovare una soluzione che garantisca la continuita’ industriale e i massimi livelli occupazionali del sito”. E’ quanto si legge in una nota dell’azienda. Whirlpool Emea “riconferma la centralita’ dell’Italia e la volonta’ di ...

Whirlpool : “Non chiudiamo lo stabilimento di Napoli - cerchiamo un’altra soluzione” : In linea con il piano industriale dello scorso ottobre, Whirlpool «non intende procedere alla chiusura del sito di Napoli, ma è impegnata a trovare una soluzione che garantisca la continuità industriale e i massimi livelli occupazionali del sito». Così una nota di Whirlpool diffusa dopo le dichiarazioni del ministro Luigi Di Maio sulla revoca degli...

Whirlpool : “Non chiuderemo a Napoli”. Di Maio firma gli atti per la revoca degli incentivi : “Tornino a più miti consigli” : Whirlpool “non intende procedere alla chiusura del sito di Napoli“. Dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio che questa mattina a Rtl 102.5 ha annunciato la “revoca tutti gli incentivi” perché “Whirlpool non ha tenuto fede ai patti”, l’azienda smentisce in una nota. Dieci giorni fa era trapelata la volontà di vendere lo stabilimento di Napoli, nonostante lo scorso ottobre Whirpool abbia firmato un accordo ...

Napoli - l'invasione degli operai Whirlpool al Maschio Angioino : «De Magistris uno di noi» : Al grido di «Luigi uno di noi» un gruppo di lavoratori della Whirlpool di via Argine ha accolto all'esterno del Maschio Angioino il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Qui a breve...

Whirlpool : "Non chiuderemo polo Napoli" : 13.28 "In linea con il piano industriale" di ottobre, Whirlpool "non intende procedere alla chiusura del sito di Napoli, ma è impegnata a trovare una soluzione che garantisca continuità industriale e massimi livelli occupazionali del sito" Così Whirlpool dopo l'annuncio del ministro Di Maio della volontà di revocare gli incentivi all'azienda. Riconfermando la "centralità dell'Italia", Whirlpool auspica nell'incontro al Mise di domani con ...

Di Maio : «Whirlpool non ha rispettato i patti - oggi revocherò gli incentivi» Il no a Napoli - i fondi pubblici : lo scontro : Il capo politico annuncia lo stop agli aiuti di Stato per la fabbrica di Napoli, dove sono a rischio 420 lavoratori. E dopo il crollo alle Europee: «Così il M5S non può andare avanti, serve una riorganizzazione interna»

Whirlpool Napoli - Sepe celebra una messa e Di Maio convoca nuovo incontro : Solidarietà dal cardinale agli operai in presidio in via Argine, il vicepremier fissa un incontro per il tavolo con le parti sociali e le Regioni coinvolte per mercoledì prossimo

Whirlpool - sit-in a Napoli : via Argine in tilt. Operai in corteo verso la Regione : Gli Operai della Whirlpool di Napoli stanno effettuando un sit in su via Argine, davanti allo stabilimento, bloccando il traffico. La protesta, spiega Giovanni Sgambati, segretario generale della...