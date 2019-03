Al ' Caffè del Venerdì' si parla di stili e tendenze musicali in regione

Macchina del Caffè Nespresso : le migliori da comprare : A molti di noi capita di affezionarsi ad un marchio, ed il caffè Nespresso è uno dei più apprezzati nel nostro Paese, che è la patria dei caffè espresso! La sua specializzazione principale è la leggi di più...

Mara Venier offre il 'caffeuccio' a Domenica In - l'accusa del web : 'Copia Barbara D'Urso' : È stata una puntata di Domenica In a dir poco esilarante quella che è andata in onda il 24 marzo scorso: oltre ad inscenare un divertente siparietto con Ornella Vanoni, Mara Venier ha intrattenuto il pubblico da casa con un gesto che a tanti ha ricordato la sua competitor di Canale 5. Quando alcuni utenti del web hanno visto che la conduttrice ha offerto a tutti i suoi ospiti il caffè in diretta, si sono prodigati a far notare la somiglianza con ...

“L’odore del Caffè” - il nuovo singolo di Francesco Renga : E' in radio da oggi, e disponibile su tutte le piattaforme digitali, "L'odore del caffè", il nuovo singolo di Francesco Renga, che anticipa il suo prossimo disco di inediti "L'altra metà", in uscita il 19 aprile. L'album è disponibile in pre-order su iTunes e in pre-add su Apple Music, mentre è già acquistabile in prenotazione nella versione cd e vinile e in vinile edizione autografata, in esclusiva Amazon. Scritto da Ultimo, "L`odore del caffè" ...

Le date dell’instore tour di Francesco Renga con L’Odore del Caffè - il nuovo singolo scritto da Ultimo (testo) : Le date dell'instore tour di Francesco Renga arrivano con il nuovo singolo, L'Odore del Caffè. Sui social Francesco Renga ha annunciato gli appuntamenti promozionali che seguiranno la pubblicazione del nuovo disco di inediti, L'Altra Metà. Dal 19 aprile, l'artista bresciano incontrerà i fan in una serie di appuntamenti in tutta la penisola e firmerà le copie del nuovo progetto discografico in uscita lo stesso giorno. Le date dell'instore tour ...

Francesco Renga : “L’odore del Caffè” è il titolo del nuovo singolo : È “L’odore DEL caffè” il titolo del nuovo singolo di Francesco Renga che sarà in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 22 marzo e che anticipa il suo nuovo disco di inediti, “L’ALTRA METÀ”, in uscita il 19 APRILE. “L’Altra Metà” è attualmente disponibile in pre-order in esclusiva per Amazon nel formato cd e in vinile in edizione autografata. Scritto da Ultimo, “L’odore del caffè” è un brano che racconta di sentimenti e ...

TRAPANI : DROGA NELLA MACCHINETTA DEL CAFFE'. ARRESTATO DAI CARABINIERI : Nel pomeriggio di ieri 11 marzo i CARABINIERI della Sezione Radiomobile di TRAPANI, diretti dal Maresciallo Maggiore Andrea Castaldi, hanno tratto in arresto GUARNOTTA Andrea ericino cl. 90, soggetto ...

Tennis – Presidenza ATP - Federer svela : “Nadal a casa mia per un Caffè - abbiamo parlato del futuro del tennis ATP” : Roger Federer e Rafa Nadal insieme davanti a un buon caffè: i due hanno discusso del futuro del tennis ATP e del presidente che succederà a Chris Kermode Nei giorni scorsi, è stato ufficializzato che il presidente dell’ATP, Chris Kermode, alla fine di quest’anno non ricoprirà più tale carica. Tanti i malumori dei giocatori legati alla sua gestione. Fra le maggiori critiche mosse dai tennisti, hanno avuto un peso particolare ...