Moto | è morto il 14enne Marcos Garrido Beltrán dopo incidente sul circuito di Jerez

Mondo dei Motori sotto shock : giovane pilota morto in pista a Jerez : Marcos Garrido è morto all’età di 14 anni durante una gara di Supersport300 in quel di Jerez Marcos Garrido, aveva solo 14 anni. Oggi è deceduto a seguito di un incidente sfortunato durante una gara regionale di Supersport300 in quel di Jerez. Il giovanissimo pilota a seguito di una caduta è stato colpito dalla moto di un altro pilota, causando dunque la sua morte. Inutile il trasferimento all’Ospedale Generale di Jerez per il povero ...

Erika Stefani - il padre della ministra morto in Algeria per un incidente in Moto : Era partito domenica per l’Algeria per gareggiare nel Tuareg Rally 2019. Ma Giovanni Stefani, papà del ministro degli affari regionali Erika Stefani, è morto oggi in un incidente nel paese nordafricano durante le prove, travolto dal suo “quad”. L’uomo, 72 anni viveva a Trissino (Vicenza), ed era un grande appassionato di motori. E quella delle moto era una passione che Stefani aveva trasmesso anche alla figlia Erika. Aveva ...

Incidente in Moto in Algeria - morto il padre della ministra Stefani : E' morto in un Incidente in moto, durante una gara, in Algeria, il padre del ministro degli Affari Regionali Erika Stefani. Giovanni Stefani, di Trissino, nel Vicentino, si trovava in Algeria per partecipare al Tuareg rally 2019. "Non sono le parole a lenire i dolore, ma vogliamo esprimere cordoglio e la vicinanza di tutto il gruppo parlamentare del Partito Democratico a Erika Stefani per la prematura scomparsa del padre". Lo scrive in una nota ...

Incidente durante una gara Motociclistica : morto il padre del ministro Erika Stefani : Tragedia in Algeria: il padre di Erika Stefani, ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie del Governo Conte, è morto improvvisamente oggi, 19 marzo, in una competizione motociclistica. Giovanni Stefani, 72enne di Trissino, dove ha una macelleria, lascia la figlia Erika, un figlio e la moglie. Giovanni, conosciuto da tutti con il diminutivo di Gianni, era nato e viveva da sempre a Trissino, nel vicentino. Grandissimo appassionato di moto ...

Udine - perde il controllo della Moto e si schianta : morto 25enne - tornava da un raduno : Antony Del Pin, venticinquenne di Marano Lagunare (Udine), nel pomeriggio di domenica ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua motocicletta contro le protezioni in cemento che delimitano un tratto di provinciale in costruzione a Porpetto. Il giovane tornava dal motoraduno di Percoto.Continua a leggere

Morto il campione d'atletica Bolondi : fatale uno schianto in Moto : Il 48enne ha perso la vita dopo essersi scontrato contro un'automobile nei pressi di Novellara, in provincia di Reggio...

Bologna - morto in Moto. Svolta a 12 anni dall'incidente : Bologna, 28 febbraio 2019 - Di nuovo sotto accusa, di nuovo sotto la lente per quell' incidente avvenuto 12 anni fa e in cui perse la vita un dentista . E a portarlo ancora una volta davanti a un ...

Svizzera : incidente in Motoslitta - morto 17enne italiano : Un ragazzo italiano di 17 anni, Federick Scaramella, è deceduto dopo un incidente con la motoslitta in val Mesolcina, in Svizzera, nella serata di ieri, mentre suo madre, un artigiano di 45 anni residente a Samolaco, in provincia di Sondrio, è rimasto ferito in modo grave.La dinamica dell'incidente non è stata ancora chiarita. L'allarme è stato lanciato nella serata di ieri, domenica 25 febbraio 2019, e i soccorsi sono subito entrati in ...

