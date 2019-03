Brexit | May parla alla nazione |  «Non usciremo il 29 marzo Non voglio un secondo

Brexit - Tusk : rinvio breve solo con ok all'accordo Ue. May parla alla nazione : Estendere l'articolo 50 al 30 giugno, cioè mantenere il Regno Unito nell'Unione fino a quella data, «comporterebbe gravi rischi giuridici e politici». Lo spiega un rapporto interno dell'esecutivo ...

Brexit - May chiede rinvio al 30 giugno L’Ue : “Partecipi alle elezioni europee” : Theresa May chiede alL’Ue un rinvio breve della Brexit , limitato al 30 giugno. Lo ha detto la stessa premier nel Question Time ai Comuni annunciando di aver inviato una lettera al riguardo al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, il cui portavoce ne annunciato la ricezione. May ha quindi escluso nettamente l’ipotesi di una proroga lunga, definendo “inaccettabile” la prospettiva che il Regno Unito possa dover partecipare alle ...

Brexit - May chiede rinvio fino al 30 giugno ma Juncker la blocca : non oltre le Europee : In una lettera a Tusk, la premier britannica chiede ufficialmente un rinvio dell’uscita del Regno Unito dal 31 marzo al 30 giugno. Ma il presidente della Commissione europea chiarisce che il divorzio dovrà avvenire prima del 23 maggio, altrimenti ci saranno difficoltà istituzionali e incertezza legale...

