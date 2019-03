NBA | i Lakers cadono a pezzi | Lonzo Ball resterà fuori fino a fine stagione

NBA – Matt Barnes senza peli sulla lingua : “altro che Lakers - ecco perchè i giocatori preferiscono i Clippers” : Matt Barnes spiega le differenze fra Lakers e Clippers in ottica free agency: da ex di entrambe le squadre, il suo parere propende per i ‘Clips’ Los Angeles è una delle destinazioni più ambite da tutti i giocatori NBA. Fino a qualche anno fa però, il sogno rispondeva unicamente al nome dei Lakers, con i cugini dei Clippers costretti a vivere all’ombra dei successi, dei top player e della storia dei giallo-viola. I valori ...

NBA - bufera Lakers : Rondo prende le difese di LeBron James : Rajon Rondo ha preso le difese di LeBron James in questo momento nero della sua carriera, i Lakers si apprestano a chiudere una stagione pessima Rajon Rondo è stato uno dei giocatori più controversi delle ultime settimane nella NBA. Il suo gesto di non sedere in panchina, andando ad accomodarsi sugli spalti durante la gara dei Lakers persa in casa contro Denver, ha fatto molto discutere. Rondo si è difeso e su Instagram ha anche alzato la ...

NBA – I Lakers si arrendono - niente Playoff : ridotto il minutaggio di LeBron James per le gare finali : I Los Angeles Lakers sembrano aver rinunciato ai Playoff: la scelta di ridurre il minutaggio di LeBron James nelle gare mancanti ha il sapore della resa Con 17 gare ancora da giocare, il distacco da Spurs e Clippers, distanti 7 vittorie, sembra ormai impossibile da colmare per i Los Angeles Lakers. Tradotto: addio Playoff. La franchigia giallo-viola sembra essersi messa l’anima in pace, l’ultima decisione presa ha il sapore ...

LeBron James meglio di Jordan : il tributo dei Lakers al campione NBA : Con i 31 punti realizzati nella partita contro Denver Nuggets, LeBron James è diventato il quarto miglior marcatore di sempre nella storia dell'Nba, toccando quota 32.311 punti, 19 in più di Michael ...

NBA - i Los Angeles Lakers perdono ancora : Rajon Rondo si siede lontano dai compagni : Non è la prima volta che succede, ma in precedenza la scelta di Rajon Rondo non aveva mai fatto così "rumore". L'ex point guard dei Celtics in diverse occasioni in questa stagione si era accomodato a ...

NBA : LeBron James supera Jordan ma i Lakers continuano a perdere : Festeggia LeBron James, la stella dei Lakers, per aver superato questa notte il record di punti realizzati di Michael Jordan. Festeggia da solo, perché i Lakers hanno chiuso con un'altra sconfitta - sono in serie negativa da diverse partite - contro i Nuggets, secondi nella classifica della Western Conference. LbJ realizza 31 punti ma il resto della squadra sembra quasi guardare lui giocare senza contribuire troppo, il match si chiude 115-99 in ...

NBA : LeBron supera Jordan - ma i Lakers crollano ancora. Gli Spurs battono Atlanta : Decisivo nell'economia del match il secondo quarto, in cui Utah infila un parziale di 9-0, va sul +13 con due punti di Ricky Rubio e gestisce fino al 58-47 dell'intervallo lungo. Inutile il tentativo ...

NBA - LeBron supera Michael Jordan ma i Lakers perdono contro Denver : ROMA - Passa tutto in secondo piano quando viene chiamato in causa Michael Jordan . Nella notte NBA LeBron James supera nella classifica dei migliori marcatori di sempre della Lega il più grande di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 marzo) : quarta vittoria consecutiva per San Antonio! Denver complica il cammino dei Lakers : Nottata particolarmente ricca per il basket NBA con ben dieci partite in programma. Prosegue l’ottimo momento di San Antonio, alla quarta vittoria consecutiva. Tra le formazioni di alta classifica in campo soltanto Denver, vittoriosa sul campo dei Los Angeles Lakers. Successi importanti in ottica playoff per Boston, Utah, Detroit, Brooklyn e Miami, mentre Philadelphia cade a sorpresa a Chicago. Salgono a quattro le vittorie consecutive dei ...

Risultati NBA – LeBron meglio di Jordan nonostante il ko dei Lakers : quarta vittoria di fila per gli Spurs - bene Bulls e Uthan Jazz : LeBron meglio di Jordan nella classifica punti all-time, ma i Lakers perdono anche contro i Nuggets: ko anche Pelicans e Knicks Nella notte italiana 10 sono stati i match che hanno dato spettacolo sui parquet oltreoceano. Tra questi la sfida che ha visto protagonista LeBron James. nonostante il team gialloviola stia attraversando un periodo ‘no’ (escono sconfitti anche contro i Nuggets), i 31 punti segnati durante la partita ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 marzo) : quarta vittoria consecutiva per San Antonio! Denver complica il cammino dei Lakers : Nottata particolarmente ricca per il basket NBA con ben dieci partite in programma. Prosegue l’ottimo momento di San Antonio, alla quarta vittoria consecutiva. Tra le formazioni di alta classifica in campo soltanto Denver, vittoriosa sul campo dei Los Angeles Lakers. Successi importanti in ottica playoff per Boston, Utah, Detroit, Brooklyn e Miami, mentre Philadelphia cade a sorpresa a Chicago. Salgono a quattro le vittorie consecutive dei ...

NBA - i Lakers sono in crisi : da Snoop Dogg a Flea - i tifosi VIP ne hanno abbastanza : Tra i plus di indossare la canotta gialloviola e giocare per i Lakers, per molti giocatori NBA, LeBron James compreso, c'è anche la chance di esibirsi ogni sera davanti a un pubblico di celebrità e ...

NBA – Lakers - LeBron James resta fuori nel finale di stagione? Ecco la situazione in caso di addio ai Playoff : Lakers lontani dalla zona Playoff, LeBron James potrebbe restare fuori in diverse delle partite mancanti per preservare la sua salute e aumentare le possibilità che i Lakers ottengano una buona scelta al Draft La stagione dei Los Angeles Lakers ha preso una brutta piega. L’obiettivo minimo, raggiungere i Playoff, sembra ormai tramontato definitivamente, nonostante la presenza in squadra del miglior giocatore della lega, LeBron James. ...

NBA – Lakers - LeBron James schietto : “dobbiamo preoccuparci per i Playoff - possiamo giocarcela fino alla fine” : Lakers lontani dai Playoff, ma LeBron James non si arrende: il Re ammette di essere preoccupato per la postseason, ma pensa che i giallo-viola abbiano ancora qualche chance di farcela Ancora una sconfitta per i Los Angeles Lakers. Quella contro i Clippers, arrivata nella notte, è la 34ª della stagione e certifica ancora una volta le difficoltà dei giallo-viola. I Playoff distano 6 vittorie da recuperare sui San Antonio Spurs nelle 18 ...