Mara Carfagna | Salvini | Di Maio e Di Battista evitino i media il 31 dicembre Non

Mara Carfagna : "Sulle pensioni criticano la Fornero ma da Conte solo cinismo" : "Elsa Fornero ebbe almeno la sensibilità di parlare di sacrificio quando bloccò l'indicizzazione delle pensioni e si commosse. Da Giuseppe Conte, invece, solo cinismo e quella battuta sprezzante su l'Avaro di Molière riferita a pensionati per i quali anche qualche euro può essere importante". Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, interviene sul blocco della rivalutazione delle pensioni ...

Mara Carfagna prende in giro Luigi Di Maio ancora una volta tramite social : “Invece di sprecare soldi - faccia qualcosa per il paese” : La questione è il team mani di forbice che vorrebbe creare Luigi Di Maio a questo proposito prende voce Mara Carfagna con un post pungente Il capo politico M5s ha annunciato la creazione di un team “mani di forbice (testuali parole, ndr) per tagliare gli sprechi e recuperare le risorse. Ci servirà per mettere mano a tutti gli sprechi dei ministeri, regioni, comuni. Andremo a tagliare tutto quello che non serve e recupereremo altre altre ...

Luigi Di Maio - la pagliacciata del team mani di forbice? Mara Carfagna lo umilia : 'Piuttosto...' : Ogni giorno Luigi Di Maio se ne inventa una. L'ultima ridicolaggine risale a qualche giorno fa, quando il capo politico M5s ha annunciato la creazione di un team 'mani di forbice , testuali parole, ...

Luigi Di Maio - la pagliacciata del team mani di forbice? Mara Carfagna lo umilia : "Piuttosto..." : Ogni giorno Luigi Di Maio se ne inventa una. L'ultima ridicolaggine risale a qualche giorno fa, quando il capo politico M5s ha annunciato la creazione di un team "mani di forbice (testuali parole, ndr) per tagliare gli sprechi e recuperare le risorse. Ci servirà per mettere mano a tutti gli sprechi

Mara Carfagna a Di Maio : “‘compravendita’ di onorevoli? No - semplicemente scappano da voi” : Mara Carfagna tramite le pagine social parla della “compravendita” degli onorevoli da parte di FI e informa Luigi Di Maio: “semplicemente scappano” La possibile fuga (di massa?) dal M5s a Forza Italia viene di fatto confermata da Mara Carfagna su Twitter. L’azzurra, infatti, scrive: “Molti eletti del M5S cercano una nuova casa politica per l’imbarazzo di rimanere in un partito che non dà loro agibilità ...

Mara Carfagna conferma la fuga dal M5s : 'Cercano libertà - scappano dalle bugie' : L'azzurra, infatti, scrive: 'Molti eletti del M5S cercano una nuova casa politica per l'imbarazzo di rimanere in un partito che non dà loro agibilità politica e che ipoteca il futuro del Paese per ...

Mara Carfagna : 'Manovra economica zeppa di nuove tasse : è invotabile e dannosa' : Nel corso della trasmissione 'Stasera Italia' andata in onda su Rete 4 e condotta da Barbara Palombelli, la vicepresidente della camera, la forzista Mara Carfagna, ha attaccato duramente il Governo gialloverde per i contenuti previsti nella legge finanziaria del prossimo anno. Interpellata proprio in merito alle misure contenute in essa, la forzista non ha usato tanti giri di parole per esprimere tutta la sua amarezza e ...

Buon compleanno Brad Pitt - Fiamma Nirenstein - Mara Carfagna… : Buon compleanno Brad Pitt, Fiamma Nirenstein, Mara Carfagna… …Tatiana Autiello, Gaetano La Pira, Marino Puggina, Giovanni Bazoli, Fabio Alberto Roversi Monaco, Antonio Baldassarre, Ilario Castagner, Ferruccio Gard, Keith Richards, Steven Spielberg, Luca Squeri, Paola Onofri, Gianluca Pagliuca, Guerino Gottardi, Claudia Gerini, Rosella Sensi, Christina Aguilera, Fabio Tollini, Giovanni Borsotti, Stefano Travaglia, Claudia Mauri… Oggi 18 dicembre ...

Mara Carfagna vede questa foto del premier Conte e diventa una furia : umiliato con una sola parola : Mara Carfagna vede una foto di Giuseppe Conte con Papa Francesco. La condivide su Twitter con il laconico commento: 'Vabbè', accompagnato con la faccia di una donna che si mette le mani nei capelli. ...

Mara Carfagna lancia la bomba : “Attento M5S - altri grillini pronti ad unirsi a noi” : Mara Carfagna da un’informazione che ha dell’incredibile, altri grillini pronti a lasciare il Movimento per andare da Forza Italia Non solo Matteo Dall’Osso, l’ormai ex grillino disabile passato in Forza Italia poiché si è sentito tradito dal M5s. La valanga, infatti, potrebbe ingrossarsi. Lo conferma Mara Carfagna, che afferma: “Per molti ragazzi appassionati il M5s è diventato una gabbia, una prigione, e come ...

La previsione di Mara Carfagna : 'Il M5S è come una prigione - come Dall'Osso altri in fuga' : L'attuale vicepresidente della Camera, la forzista Mara Carfagna, è stata intervistata da Francesca Angeli sulle colonne de Il Giornale per rivelare alcuni retroscena a proposito dell'approdo in Forza Italia da parte dell'ex pentastellato Matteo Dall'Osso, parlamentare affetto da disabilità. A questo proposito, l'ex ministro per le Pari opportunità ha spiegato che per tanti grillini il Movimento 5 Stelle è diventato una prigione e, di ...

Mara Carfagna bombarda Luigi Di Maio : M5s - non solo Matteo Dall'Osso in fuga : Non solo Matteo Dall'Osso , l'ormai ex grillino disabile passato in Forza Italia poiché si è sentito tradito dal M5s. La valanga, infatti, potrebbe ingrossarsi. Lo conferma Mara Carfagna , che afferma:...

Parla Mara Carfagna : 'Che fatica far dimenticare che sono bella ' ESCLUSIVO : Mara Carfagna e i suoi primi 40 anni - - 'La ministra più bella del mondo', titolò un giornale tedesco quando Berlusconi la scelse per le Pari Opportunità. Fu un commento sessista? 'Non mi ha offeso ...

Mara Carfagna : 'Questo Governo prima cade e meglio è - purtroppo sta facendo troppi danni' : Intervistata da Maria Latella su Sky TG24, l'attuale vicepresidente della Camera dei deputati, la forzista Mara Carfagna, ha fatto il punto della situazione non solo sull'andamento dell'economia italiana, ma anche sul futuro del centrodestra. L'ex ministro per le Pari opportunità ha dichiarato: "Aprire i giornali ogni mattina significa fare un tuffo nell'ignoto. Il Paese rischia la recessione, il PIL si è fermato, la disoccupazione giovanile ...