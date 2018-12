Riparte il futuro | il 30enne che salva il suo paese in Calabria | “Bloccata la discarica

Riparte il futuro - gli archeologi che hanno detto no alle mazzette : “Esposti alla corruzione - ma uniti si resiste” : L’Italia possiede il più grande patrimonio culturale al mondo. Per questo motivo, quando si apre un cantiere e si inizia a scavare, accade spesso che vengano alla luce opere rimaste nascoste per secoli. È a questo punto che entra in gioco l’archeologia preventiva, chiamata dalla Soprintendenza per tutelare il patrimonio del nostro Paese: un archeologo, molte volte pagato otto-dieci euro all’ora, si assume l’incarico di ...

Riparte il futuro - 12 storie di under 40 che combattono la corruzione. Ecco la pasticcera che ha denunciato il pizzo : Caccamo è un paese di circa 8mila anime in provincia di Palermo dove il reato più frequente per cui si viene arrestati è “corruzione aggravata dal metodo mafioso”. È proprio da qui che nel 2004 l’associazione Addiopizzo, all’epoca senza nemmeno un negoziante affiliato, riceve un sms con scritto “Aiuto”. A spedirlo è una ragazzina di 17 anni, Nicoletta Scimeca, ispirata proprio dal motto dell’organizzazione antimafia: “Un popolo che paga il ...

Sguardo al futuro con i nuovi corsi di laurea - Firetto : 'L'università in città Riparte davvero' : ... nuovi corsi di laurea al polo universitario Ecco l'offerta formativa nel dettaglio: Scienze dell'Educazione , corso di laurea triennale, ; Architettura , corso di laurea triennale, ed Economia , ...

