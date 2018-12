blogo

: Bull, Eliza Dushku pagata 9,5 milioni dopo il comportamento inappropriato di Michael… - tvblogit : Bull, Eliza Dushku pagata 9,5 milioni dopo il comportamento inappropriato di Michael… - _diana87 : RT @laserialist: Ma veramente non se ne salva neanche uno in quel di Hollywood? :O - laserialist : Ma veramente non se ne salva neanche uno in quel di Hollywood? :O -

(Di venerdì 14 dicembre 2018)Novee 500 mila dollari, 9.5, questa la cifra che CBS ha pagato aper non farle rivelare le molestie e le aggressioni e allusioni s3ssuali verbali ricevute sul set didella CBS (in onda in Italia su Rai 2 e FoxCrime). A rivelare l'indiscrezione è un'inchiesta del New York Times confermata anche da CBS attraverso un comunicato., famosa per i ruoli in Buffy, Dollhouse, True Calling, è apparsa nella prima stagione diin un arco di tre episodi ma con l'accordo che pian piano il suo personaggio si sarebbe trasformato in regolare. Ma non aveva fatto i conti con il protagonistaWeatherly. Sarebbe proprio lui, il volto buono di Di Nozzo di NCIS diventato protagonista inla lunga militanza nell'altra serie CBS, il responsabile delle molestie verbali. Chiariamo subito che non c'è stata alcuna violenza fisica o aggressione ...