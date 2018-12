Caserta | Luigi muore a 31 anni dopo aver accusato dolori all' addome

Blastingnews

(Di domenica 2 dicembre 2018) Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane persona. L'ultimo drammatico episodio si è verificato nella provincia di, adsa, precisamente tra la comunità di San Tammaro, dove un uomo di appena trentunoRauso, ha perso drammaticamente la vita a causa probabilmente di un edema polmonare che non gli ha lasciato alcuno scampo. Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal quotidiano Il Meridiano News, l'uomo è deceduto in ospedalefortissimial petto e allo stomaco. Il calvario per il trentunenne è cominciato nel pomeriggio di venerdì 30 novembre, quando ha cominciato ad accusare questi straniTragedia aa soli trentunoper un edema polmonare A quel punto l'uomo è stato portato immediatamente d'urgenza all'ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere e, a seguito dei controlli ...