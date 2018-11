' Patata bollente' | Libero condannato per il titolo su Virginia Raggi

"Patata bollente" : Libero condannato per il titolo (indecente) su Virginia Raggi : Respinto il ricorso di Vittorio Feltri. Il titolo, come ha sottolineato il Consiglio di disciplina dell'Ordine dei...

Libero condannato per titolo sessista su Virginia Raggi 'Patata bollente' : Il titolo 'La patata bollente' riferito alle vicende della sindaca di Roma Virginia Raggi era sessista: condannato Libero. La notizia la dà Prima Comunicazione. 'Non è passato liscio né all'Ordine dei ...

“Patata bollente” - Tribunale di Milano e Ordine Giornalisti condannano Libero per il titolo “sessista” su Virginia Raggi : È arrivata la condanna unanime del Tribunale di Milano e dell’Ordine dei Giornalisti per il titolo messo in prima pagina da Libero il 10 febbraio 2017, “La patata bollente”. Poi in occhiello “La vita agrodolce di Virginia Raggi” e sotto una foto della sindaca, a cui si riferiva. Come riferisce Prima Comunicazione, la V sezione civile del Tribunale di Milano ha confermato con sentenza di primo grado la delibera del Consiglio di disciplina ...

Pensioni - Governo e la 'Patata bollente' Quota 100 - Marco Leonardi : 'Pagheremo noi' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi mercoledì 31 ottobre, riguardano la messa a punto del Governo della misura Quota 100. Arrivano novita', certamente non entusiasmanti, per i dipendenti statali: infatti, i primi candidati del settore pubblico, per il nuovo provvedimento di anticipo Pensionistico, potrebbero dover aspettare addirittura nove mesi per poter incassare il primo assegno. La ministra della Pubblica Amministrazione, Giulia ...

Legge di bilancio - il M5s scarica la Patata bollente sul Mef. Di Maio : "Dirigenti ci remano contro" : Il vicepremier al Fatto Quotidiano: "Faccio ricontrollare tutto, non mi fido". Resta aperto il problema delle coperture per...