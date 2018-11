Rosa Diletta Rossi | l’attrice di Alba in Nero a metà | ecco dove l’abbiamo già vista

Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri/ Medico legale e figlia di Carlo : attrazione fatale con Malik? - Nero a met - IlSussidiario.net : Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri , Medico legale e figlia di Carlo . Fidanzata con Riccardo e in procinto di andare a convivere... , Nero a metà,

Rosa Diletta Rossi in Nero a metà : chi è Alba Guerrieri : Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri in Nero a metà, un personaggio che affiancherà i due co-protagonisti per tutta la durata della miniserie crime. Con un passato da figlia “a metà”, Alba è dovuta crescere solo grazie alle sue forze ed all’aiuto del padre Carlo. Ormai entrata nel mondo adulto, segna l’esigenza di staccarsi dalla casa del padre e dalla sua protezione e vivrà un colpo di scena interessante. Prima di ...