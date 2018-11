Fuga di gas | esplode una palazzina nella Bergamasca | 97enne salvata dai vigili del fuoco

San Pancrazio Salentino. Fuga di gas morta Antonia Rizzato : In ospedale al Vito Fazzi è morta Antonia Rizzato. La donna di 82 anni si trovava ricoverata nel nosocomio a

Crollo casa per Fuga gas - muore anziana : ANSA, - BRINDISI, 14 NOV - Una donna di 82 anni è morta oggi all'ospedale Vito Fazzi, dove era stata ricoverata per le ferite riportate in seguito al Crollo dei solai della sua abitazione a causa di ...

Piccola Fuga di gas al centro cottura della mensa : evacuati anche i bimbi dell'asilo : Una Piccola fuga di gas al centro cottura di Bomba, a Cavriglia. Sull'episodio interviene l'amministrazione comunale. Questa mattina al centro cottura di Bomba non c'è stato nessun allarme si legge -, ...

Roma - esplosione in un appartamento per una Fuga di gas : due persone in codice rosso : A causa dell'esplosione gli infissi dell'abitazione sono stati sbalzati in strada danneggiando alcuni veicoli

Si brinda alla nuova stagione Teatro DonnaFugata che apre con Dario Vergassola : Risate, musica e travestimento saranno invece i protagonisti degli spettacoli in programma il 12 e 13 gennaio in cui Le Sorelle Marinetti rappresenteranno lo spettacolo "Topolini, mici e pinguini ...

Genzano - esplode palazzina per una Fuga di gas : tra i feriti il figlio di Bruno Abbatini - giocatore della Roma : Allarme nella notte a Genzano, ai Castelli Romani: un'esplosione ha causato il crollo parziale di palazzina di tre piani in via Cesare Battisti, in pieno centro storico, a pochi passi dal Municipio. ...

Ladri di gasolio in Fuga. Il bottino tra i cespugli : Le cinque taniche da venti litri l'una, tutte colme di gasolio agricolo, sono state trovate da un agricoltore tra i cespugli, ai margini di un campo di sua proprietà

Ilva di Taranto - Fuga di gas all'altoforno : evacuati decine di lavoratori. Poi l'allarme rientra : All'alba è scattata la procedura di messa in sicurezza. I lavoratori hanno lasciato gli impianti e sono stati condotti in zone prefissate per la loro incolumità. Battista (operaio Ilva e consigliere comunale): "I cittadini e ilavoratori sono al sicuro?"

Reggio Emilia : Fuga di gas a Bibbiano - famiglie evacuate : Cinque famiglie sono state evacuate questa mattina da un condominio a Bibbiano (Reggio Emilia) a causa di una fuga di gas: l’allarme è scattato intorno alle 09:30. Sul posto sono i vigili del fuoco di Reggio Emilia e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Reggio Emilia e della stazione di Bibbiano. Dopo oltre due ore di lavoro, i pompieri e i tecnici del gas hanno rilevato un’anomalia in una tubatura esterna ...

JU : Fuga di ammoniaca a Delémont - 11 persone infastidite dai gas : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Fuga di argon - gas silenzioso : due morti soffocati : Sono morti senza neanche poter gridare perché in un attimo gli è mancato il respiro: colpa dell'argon, un gas che brucia l'ossigeno e per questo è utilizzato in alcuni impianti antincendio perché ...

Arezzo : 2 morti per Fuga di gas all'Archivio di Stato : Si tratta di due dipendenti. Entrambi erano andati nei locali-ripostiglio sotterranei per una verifica dopo che era scattato l'allarme antincendio. Sono morti per le esalazioni -

ARCHIVIO DI STATO AREZZO : MORTI 2 IMPIEGATI/ Ultime notizie - Fuga gas Argon : disposta indagine interna : AREZZO, fuga di gas all'ARCHIVIO di STATO: MORTI due dipendenti, un terzo intossicato. Video e Ultime notizie, allarme antincendio e poi travolti da gas inodore Argon(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:17:00 GMT)

Fuga di gas argon - due impiegati muoiono intossicati all'Archivio di Stato : Due impiegati dell'Archivio di Stato di Arezzo sono morti in seguito ad una Fuga di argon, un gas inodore, in un ripostiglio...