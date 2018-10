F1 – Applausi per Raikkonen ad Austin | la gioia della moglie Minttu tra dolcezza ed

Italia 5 stelle - sul maxischermo la conferenza stampa da palazzo Chigi : Applausi per Di Maio e Conte : Gli organizzatori di Italia 5 stelle al Circo massimo a Roma hanno deciso di trasmettere sul maxischermo la conferenza stampa con il presidente del Consiglio Conte e i due vicepremier Salvini e Di Maio, fatta al termine del cdm. Il pubblico ha accolto con un’applauso le parole di Di Maio sulla ritrovata intesa con la Lega e sulla cancellazione del condono e dello scudo penale dal decreto fiscale L'articolo Italia 5 stelle, sul maxischermo ...

Spettacolo di Pinot a Il Lombardia - ma gli Applausi a Como sono tutti per Vincenzo Nibali : Thibaut Pinot trionfa sul traguardo di Como: gli applausi a Il Lombardia sono tutti per Vincenzo Nibali Una corsa durissima, uno Spettacolo unico, durante il quale non sono però mancate critiche ed episodi spiacevoli: oggi Il Lombardia ha entusiasmato tutti gli appassionati di ciclismo, grazie anche all’ottima prestazione di Vincenzo Nibali. Reduce dal brutto infortunio del Tour de France, non ancora al 100% della sua condizione, lo ...

MotoGp – Il bellissimo gesto di Vinales - Maverick da Applausi per una nobile causa : il commovente VIDEO : Maverick Vinales dona 81mila euro ad un ragazzo di Roses malato di cancro: il racconto di Oscar Fernandez Maverick Vinales è stato autore di un gesto davvero da applausi. Il pilota spagnolo di MotoGp è andato in aiuto ad un suo concittadino, un ragazzo di Roses, malato di cancro. Il giovane in questione, Oscar Fernandez, aveva lanciato una raccolta fondi su Facebook per poter raggiungere la quota di cui aveva bisogno per una nuova protesi. ...

X Factor 2018 - Bootcamp/ Diretta e concorrenti Home Visit : Applausi per Leo Gassman (11 Ottobre) : X Factor 2018, seconda puntata di Bootcamp in Diretta su Sky Uno: tocca a Mara Maionchi e Asia Argento scegliere gli Under Uomini e Gruppi da portare agli HomeVisit(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 21:58:00 GMT)

Italia-Ucraina 0-0 La Diretta Minuto di Applausi per le vittime del ponte : Torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini nell'amichevole di Genova contro l'Ucraina di Andry Schevchenko. Il test è importante per verificare la crescita delle squadra e provare...

Ciclismo – Gp Beghelli - Mollema da Applausi : che vittoria per l’olandese della Trek-Segafredo! : Ciclismo – Gp Beghelli, la Trek-Segafredo ha vinto la corsa grazie allo strappo nel finale di Bauke Mollema Ciclismo, dopo il Giro dell’Emilia, è andato in scena oggi il Gp Beghelli, con tanti ciclisti di spessore ai nastri di partenza. I partecipanti hanno dovuto affrontare un percorso lungo 196,3 chilometri, con arrivo a Monteveglio dopo un circuito da effettuare 10 volte all’interno del quale i ciclisti hanno affrontato la ...

DIRETTA/ Udinese Juventus (risultato finale 0-2 : ) Bentancur e Cr7 in gol - ma gli Applausi sono per Mandzukic : DIRETTA Udinese Juventus streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, anticipo della 8^ giornata di Serie A (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 23:51:00 GMT)

Salvini a Napoli per la sicurezza - tra Applausi e contestazioni : Nella prima visita da ministro dell'Interno promette di cancellare la camorra suggerisce il ritiro della patria potestà ai genitori delle baby gang. In via Toledo corteo antirazzista con lancio di ...

WTA China Open – Osaka liquida Diyas in poco più di un’ora : esordio da Applausi per la tennista nipponica : Vittoria in scioltezza per Naomi Osaka all’esordio nel China Open: la tennista nipponica supera Zarina Diyas in poco più di un’ora Basta 1 ora e 9 minuti a Naomi Osaka per ottenere una vittoria convincente nell’esordio del China Open. La tennista nipponica, fresca vincitrice a sorpresa degli US Open, ha liquidato con semplicità la kazaka Zarina Diyas, imponendosi in due set con il punteggio di 4-6 / 3-6. Al secondo turno del torneo cinese, ...

Mondiali Volley 2018 – Che show a Torino! La Polonia si conferma campione del mondo - Applausi per il Brasile [GALLERY] : La Polonia si conferma campione del mondo: Brasile ancora una volta ko in finale contro i polacchi! Festa a Torino per la finale dei Mondiali di Volley 2018 Nonostante l’eliminazione della Nazionale italiana ad un passo delle semifinali, l’Italia ha risposto presente a Torino, riempiendo il palazzetto italiano per la finalissima dei Mondiali di Volley 2018. Dopo la vittoria degli Stati Uniti sulla Russia per la finalina per il ...

Scala - Applausi e fischi per Ernani : MILANO, 30 SET - Dopo 36 anni di assenza, è tornata fra applausi e fischi Ernani alla Scala di Milano, come spesso succede quando vengono messe in scena i lavori di Verdi. L'opera mancava dal ...

Mondiali ciclismo 2018 – Anna van der Breggen show ad Innsbruck : Applausi per Guderzo - l’azzurra di bronzo : Anna van der Breggen imprendibile: l’olandese d’oro nella prova elite in linea femminile ai Mondiali di ciclismo di Innsbruck 2018. Magnifica prova di Tatiana Guderzo: l’azzurra di bronzo in Austria In attesa della prova di domani dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck, che vedrà protagonisti gli uomini elite, a regalare spettacolo oggi per le strade austriache ci hanno pensato le donne elite, nella prova in linea ...

Mondiali ciclismo 2018 – Anna van der Breggen show ad Innsbruck : Applausi per Guderzo - l’azzurra di bronzo : Anna van der Breggen imprendibile: l’olandese d’oro nella prova elite in linea femminile ai Mondiali di ciclismo di Innsbruck 2018. Magnifica prova di Tatiana Guderzo: l’azzurra di bronzo in Austria In attesa della prova di domani dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck, che vedrà protagonisti gli uomini elite, a regalare spettacolo oggi per le strade austriache ci hanno pensato le donne elite, nella prova in linea ...

Boca-River Plate - Pablo Perez e quel gesto da Applausi : il suo regalo fa felice un piccolo tifoso speciale [VIDEO] : Il centrocampista argentino ha regalato la propria maglia ad un piccolo tifoso affetto dalla sindrome di down, un gesto davvero speciale Il Racing torna in vetta alla Superliga argentina battendo 1-0 l’Unión nel match che chiude la sesta giornata. A decidere l’incontro disputato allo stadio ‘Cilindro’ di Avellaneda in favore dell”Academia’ il gol di testa di Augusto Solari, al 58′. La classifica ...