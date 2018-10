: Queste persone fino a ieri facevano la fila dagli spacciatori assoldati dalle narcomafie. Ora, consumando un prodot… - massimcoppola : Queste persone fino a ieri facevano la fila dagli spacciatori assoldati dalle narcomafie. Ora, consumando un prodot… - TelevideoRai101 : Criminalità,meno reati in calo del 2,3% - PaoloFM : Poi avremo una città pulita, senza buche e con meno traffico. Resterebbe sempre una città nel mirino della criminal… -

nel 2017 sono indel 2,3% complessivamente. Attingendo dai dati del Viminale, uno studio del "Sole 24 ore" analizza la mappa dei crimini in tutte le province italiane ma non mancano ombre. Le violenze sessuali aumentano del 15% con una media del 12,7 di denunce giornaliere. I delitti legati agli stupefacenti aumentano del 10%; iinformatici via Web +8%.Itotali nel 2017 sono stati 6.600. Curiosamente aumentano gli incendi sul territorio dopo una lunga flessione,ne divampano in media 28,2 al giorno.(Di lunedì 22 ottobre 2018)