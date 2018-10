F1 - negli Usa vince Raikkonen : Hamilton rinvia la festa : Roma - Kimi Raikkonen su Ferrari ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti, 18esima prova del Mondiale di Formula 1 2018; Lewis Hamilton, Mercedes, è arrivato terzo, dovendo così rimandare la festa ...

F.1 : Gp Usa a Raikkonen; Vettel rimonta e rinvia la festa di Hamilton<br /> : La Ferrari di Kimi Raikkonen ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota finlandese è arrivato davanti a Max Verstappen su Red Bull e Lewis Hamilton su Mercedes. Grande rimonta di Sebastian Vettel, finito in fondo al gruppo per un testacoda e arrivato quarto: per Hamilton la festa mondiale è rimandata. La prossima settimana si replica al Gp del Messico.

Gp Usa : trionfa Raikkonen - Hamilton 3° : 21.57 Festa rinviata per Lewis Hamilton.Gioia immensa per Kimi Raikkonen.Il finlandese vince il Gp degli Usa (non saliva sul gradino più alto da 113 gare), mentre il britannico è terzo dietro Verstappen (grande rimonta dal 18° stallo di partenza) e giusto davanti a Vettel, che regola Bottas negli ultimi giri. Grande spunto di Kimi in avvio, mentre Vettel si tocca con Ricciardo e deve ricostruire la sua gara dal 13° posto. Hamilton non è ...

Formula 1 Usa - una Ferrari torna sul gradino più alto del podio : festa Raikkonen! : Si è concluso il grande premio ad Austin, una gara che ha portato emozioni e colpi di scena, una Ferrari torna sul gradino più alto del podio, a sorprese il vincitore è stato il finlandese Kimi Raikkonen che si riscatta dopo le ultime deludenti prestazioni. festa rinviata per Lewis Hamilton, adesso altro match point in Messico per il pilota della Mercedes. RAIKKONEN VERSTAPPEN HAMILTON VETTEL BOTTAS L'articolo Formula 1 Usa, una ...

Usa : prima fila per Raikkonen - con Vettel che scatterà 5° : Qualifiche combattute fino all’ultimo metro quelle del GP degli USA, con le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen che hanno chiuso in seconda e terza posizione, alle spalle del leader del Mondiale Lewis Hamilton. Un risultato che sarebbe perfetto se non fosse per la penalità inflitta dai commissari al tedesco per non aver rallentato […] L'articolo USA: prima fila per Raikkonen, con Vettel che scatterà 5° sembra essere il ...

Formula 1 : Hamilton in pole anche in Usa - battuti Vettel e Raikkonen : ... in Messico, in Brasile e a Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti, , a fronte di uno zero in fatto di punti da parte del britannico, sarebbe sempre Hamilton a laurearsi campione del mondo per il ...

GP Usa libere 3 - Vettel e Raikkonen davanti alle Mercedes : di Sebastian Vettel il miglior tempo delle terze prove libere del GP degli Usa, in programma domani ad Austin. Il tedesco della Ferrari, che oggi sarà penalizzato di tre posizioni dopo le qualifiche ...

Diretta Formula 1/ Qualifiche e FP3 live : Vettel - Raikkonen e Hamilton racchiusi in 73 millesimi (Gp Usa 2018) : Diretta Formula 1 Qualifiche e FP3 live Gp Usa 2018 Austin: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul Circuit of the Americas (oggi sabato 20 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 20:58:00 GMT)

Usa : Raikkonen e Vettel convinti di poter recuperare : Nel giovedì del GP degli USA, i piloti della Ferrari Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno incontrato i media nel paddock del Circuit Of The Americas e nelle loro dichiarazioni mostrano fiducia per il weekend, su cui grava l’incognita pioggia. Kimi Raikkonen: “Mi piace Austin, è un bel posto. Nelle varie edizioni le condizioni meteo sono […] L'articolo USA: Raikkonen e Vettel convinti di poter recuperare sembra essere ...