Notte della Luna | oggi 20 ottobre | tutto il mondo ammirarla Tutte le informazioni sugli

Notte della Luna - questa sera occhi all’insù per ammirare il nostro satellite. E ci saranno anche le stelle cadenti : Luna e stelle cadenti, questa sera tutti con gli occhi puntati verso il cielo che ci riserverà uno spettacolo davvero unico, complici anche le temperature ancora miti. Tutti i telescopi sono puntati verso la Luna per l’International Observe the Moon Night, l’iniziativa mondiale inaugurata dalla Nasa dal 2010 per scoprire e osservare il nostro satellite, celebrando le connessioni culturali e personali che tutti hanno con l’affascinante vicina ...

Questa è la Notte della Luna : tutto il mondo con il naso all'insù : Tutti pronti per ammirare la Luna. Torna l'International Observe the Moon Night, l'iniziativa mondiale inaugurata dalla Nasa dal 2010 per scoprire e osservare il nostro satellite, celebrando le connessioni culturali e personali che tutti hanno con l'affascinante vicina cosmica della Terra. Ben 823 gli eventi organizzati in occasione del 20 ottobre per il Moonwatch party in tutto il mondo, di cui molti in Itala.Tra questi vale la pena di ...

Conservatore - inflessibile e talent scout Nino Nutrizio - il Signore della "Notte" : È morto da trent'anni, ma è come se fosse ancora tra noi. Anche a distanza di tanto tempo, Nino Nutrizio, fondatore e direttore de La Notte per più di un quarto di secolo, è rimasto un mito: campione di un giornalismo popolare che non esiste più, maestro di innumerevoli colleghi che dopo essere cresciuti nella sua redazione hanno fatto carriera altrove, uomo integerrimo che ha sempre promosso le sue idee senza guardare in faccia a nessuno. Era ...

E’ la “Notte della Luna” : stasera occhi puntati sul nostro satellite - centinaia di eventi in tutto il mondo : Milioni di occhi, in tutto il mondo, saranno puntati al cielo stasera: è la “Notte della Luna” “InOMN”, o “International Observe the Moon Night”), un appuntamento annuale dedicato all’osservazione dell’unico satellite naturale della Terra. L’International Observe the Moon Night è un’iniziativa targata NASA che coinvolge, a livello mondiale, istituzioni, ricercatori e appassionati per ammirare, fotografare e ...

NBA - i risultati della Notte : Toronto ok contro Boston grazie a Leonard - Butler trascina Minnesota : Toronto Raptors-Boston Celtics 113-101 L'infortunio ormai è alle spalle, così come San Antonio e tutte le polemiche degli ultimi mesi. Tralasciando questo, resta un magnifico giocatore di ...

NBA 2019 - i risultati della Notte. LeBron James e i Lakers sconfitti all’esordio. Simmons ed Embiid trascinano Philadelphia : Sono solo tre le partite della notte NBA. Era il giorno della prima in stagione regolare con i Los Angeles Lakers di LeBron James. Ci hanno pensato, però, Damian Lillard e i Portland Trail Blazers a rovinare l’esordio del “Re”, con i padroni di casa che si sono imposti con il punteggio di 128-119 al termine di una partita combattuta e che Portland ha fatto sua solamente nell’ultimo quarto. Per Lillard ci sono 28 punti a ...

Arriva la “Notte della Luna” : milioni di occhi puntati sul nostro satellite per un appuntamento imperdibile : milioni di occhi, in tutto il mondo, saranno puntati al cielo il 20 ottobre 2018, la “Notte della Luna” “InOMN”, o “International Observe the Moon Night”): si tratta di un appuntamento annuale dedicato all’osservazione dell’unico satellite naturale della Terra. L’International Observe the Moon Night è un’iniziativa targata NASA che coinvolge, a livello mondiale, istituzioni, ricercatori e appassionati per ...

