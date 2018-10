Miguel Bosè si separa da Nacho Palau Divisi anche i quattro figli della coppia

Miguel Bosè si separa dal compagno Nacho Palau : Miguel Bosé si separa con il suo compagno, lo scultore spagnolo Nacho Palau. Dopo diversi anni, il cantante italo-spagnolo e l’artista valenciano si sono detti addio. Come riporta El Mundo, la fine della relazione è giunta nella massima serenità della coppia, il cui problema maggiore riguarda i quattro figli. La paternità dei bambini, finora era stata condivisa anche se i gemelli Diego e Tadeo erano stati adottati da Miguel Bosé e Telmo e ...

Miguel Bosè si separa dal compagno : divisi i quattro figli : Miguel Bosè si è separato dal compagno e da due dei suoi quattro figli. Questo è quanto si apprende dai media spagnoli secondo i quali la relazione tra il cantante e lo scultore valenciano Nacho Palau sarebbe arrivata al capolinea.La separazione, come spesso avviene, non riguarderà solamente i due uomini, ma anche i figli dei quali la coppia condivide la paternità.Come riporta Tgcom24, i due avrebbero deciso di "dividersi la prole": una coppia ...

Miguel Bosé si separa dal compagno. Divisi i 4 figli : 2 gemelli a Bosè e 2 a Palau : Miguel Bosè si separa dallo scultore spagnolo Nacho Palau, secondo quanto rivelano i media spagnoli.E anche i quattro figli della coppia sono costretti a dividersi. Due gemelli rimangono con il cantante, che dopo essersi diviso tra Panama (dove è nato 62 anni fa) e Madrid ha scelto ora di trasferirsi in Messico, gli altri due con Palau.Secondo Carmen Rigalt, giornalista de El Mundo, il cantante ha deciso di trasferirsi in Messico ...

Miguel Bosé si separa dal compagno Nacho Palau. Si parleranno tramite Skype : Miguel Bosé si separa dallo scultore spagnolo Nacho Palau. A dichiararlo i media spagnoli. In conseguenza di ciò, anche i quattro figli della coppia sono costretti a dividersi. Due gemelli quindi rimangono con il cantante, che dopo essersi diviso tra Panama e Madrid ha scelto ora di stabilirsi in Messico, gli altri due con Palau.Il 27 aprile 2011 il conduttore di Operazione Trionfo aveva annunciato pubblicamente, attraverso i suoi ...

