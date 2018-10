Facoltà di Medicina | la manovra cancella i test d' ingresso | «Stop al numero chiuso | ma

Il governo cancella a sorpresa il numero chiuso alla Facoltà di Medicina. Bussetti : non mi risulta : «Si abolisce il numero chiuso nelle facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi». È l’annuncio a sorpresa contenuto nel comunicato del Consiglio dei ministri diffuso stanotte. La misura, secondo la nota di Palazzo Chigi, è contenuta nella Legge di Bilancio che il governo ha approvato....

