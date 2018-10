Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15 10

wittytv

: Il riassunto della mia vita. #MTVEX - trash_italiano : Il riassunto della mia vita. #MTVEX - carmelitadurso : Un riassunto della serata di ieri con il mio amore Cristiano: risate risate risate ?????? #lalalalalalalala… - laurenseyies : SE QUALCUNO VOLESSE PASSARE DIRETTAMENTE ALLA PARTE IN CUI LAUREN SA CHI È KARLA IL RIASSUNTO DELLA PRIMA PARTE DEL… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Ladi oggi deldiinizia con Tina che fa notare che in studio ci sono parecchi “parenti di Gemma”: tre, quattro, cinque mummie sono posizionate qua e là in mezzo al pubblico! Si continua con il consueto sfogo di Gemma che coinvolge anche Rocco. I due hanno una brutta discussione nei corridoi die la dama gli recrimina tanti dei suoi comportamenti e di non essere in grado di amare. Da parte sua Rocco le dice che tutto questo è inutile e che parlare con lei è impossibile perciò è inutile continuare. “Non sei riuscita ancora a dirmi grazie per l’anello!” – “Io voglio i sentimenti, non voglio un anello!”. Tornati in studio, Tina dà ragione in tutto e per tutto a Rocco ma Maria comunica che in settimana Gemma e Rocco si sono sentiti telefonicamente e hanno ritrovato la serenità di coppia. La ...