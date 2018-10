Orban mette al bando i clochard | dormire in strada sarà illegale

Orbán mette alla prova i 5 Stelle sulla democrazia in Europa : Il silenzio del M5s è assordante. Inutile cercare di capire come si comporteranno mercoledì, quando nell'aula del Parlamento europeo si voterà la richiesta di attivare la procedura prevista dall'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea per eccesso di violazioni da parte del governo ungherese. Orbán, in Italia, vuol dire Salvini e le conseguenze del voto potrebbero aprire nuove crepe. E malumori, come quelli emersi ...