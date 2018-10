Allarme furti in zona ' Aria Sana' | in appena un mese rubate tre auto ed una costosa

“Così vi svuotano casa”. Allarme furti durante le vacanze in tutta Italia : Il mese delle vacanze per eccellenza, quello di agosto, durante il quale ogni anno migliaia e migliaia di Italiani scelgono di partire per andare a cercare un po’ di fresco in mete lontane o vicine, nella maggior parte dei casi privilegiando il mare ma senza trascurare vette fresche e passeggiate in mezzo alla natura. Rimanere in città a subire afa e temperature insostenibili è un vero e proprio delitto, il richiamo delle ferie ...