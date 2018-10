Manovra | lunedi sotto i riflettori | si punta al varo | ma non c' è accordo Lega-M5S sulla

Manovra : si punta a varo lunedì - manca accordo su pace fiscale : Roma, 13 ott., askanews, - Weekend di lavoro all'interno del governo per provare a portare lunedì in Consiglio dei ministri il decreto fiscale e possibilmente anche la legge di bilancio. Ad annunciare ...

Manovra - lunedì giorno atteso : il Cdm vara Legge di bilancio e Decreto fiscale : Il lungo e difficile percorso della Manovra 2019 è a una svolta: lunedì 15 ottobre il consiglio dei ministri approverà l’intera Manovra: Legge di bilancio e Decreto Legge fiscale. Lo dice il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Senato, Stefano Patuanelli, parlando con i cronisti a margine dei lavori sulla Nota di aggiornamento al Def. “L’intenzione del governo è di portare in consiglio dei ministri già lunedì entrambi i provvedimenti. Mi ...

Il Senato approva il Def : lunedì la Manovra in Consiglio dei Ministri : Il Senato ha approvato la Nota di aggiornamento al Def con 165 voti favorevoli, 107 contrari e 5 astenuti. I Senatori hanno dunque dato il via libera alle previsioni di bilancio contenute nel documento di economia e finanza che prevedono un deficit pari al 2,4% per l'anno 2019, 2,1% per l'anno 2020 e 1,8% per l'anno 2021.Continua a leggere

Piazza Affari - sempre più lunedì 'nero' : pesa il richiamo Ue alla Manovra : Prosegue in territorio negativo la Borsa di Milano, dopo la lettera della Commissione Ue che ha richiamato l'Italia sulla Manovra economica. A Piazza Affari il Ftse Mib segna un -2,2%, mentre il Ftse ...

Manovra - attesa Ue per quel che dirà Tria all'Eurogruppo lunedì : Bruxelles, 29 set., askanews, - La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, che è stata varata del Consiglio dei ministri di giovedì scorso e riassume il programma del governo italiano per la Manovra di bilancio, non sarà ancora sul tavolo dell'Eurogruppo ...