Lega | definì Napolitano terùn | ora Umberto Bossi chiede l' affidamento in

Ius soli - la Lega lo vuole affossare definitivamente : 'Test per diventare italiani' : Lo Ius soli, cavallo di battaglia della sinistra italiana e tormentone politico durante la precedente legislatura, sembra essere definitivamente archiviato. Anzi, la Lega vuole rendere ancora più difficile ottenere la cittadinanza italiana per gli stranieri. Il Carroccio ha presentato al senato un disegno di legge che punta a far sostenere un test d'italiano agli stranieri, vincolando così il rilascio del passaporto. Ius soli, la proposta della ...

Paolo Becchi - la verità definitiva sul governo Lega-M5s : perché la gente sputa in faccia al Pd : In tanti si sono esercitati nel trovare una definizione al governo Lega-M5s, senza però mai centrare la vera essenza di questo esecutivo. C'è chi lo chiama populista, i detrattori razzista, per il ...

Maria Elena Boschi cancellata - l'umiliazione definitiva : da Giorgia Meloni e Lega il colpo di grazia : Tornano le province . Nel decreto Milleproproghe c'è l'ok del governo alla richiesta di Fratelli d'Italia per tornare all' elezione diretta di presidenti e consigli provinciali, mentre la Lega ha ...

Cècile Kyenge accusata di diffamazione per aver definito la Lega “razzista”. Salvini si costituisce parte civile : L’europarlamentare del Pd Cecile Kyenge va a giudizio davanti al tribunale di Piacenza per diffamazione, dopo una querela presentata dal segretario della Lega, e attuale vicepremier, Matteo Salvini. La Kyenge accusò, durante una festa dell’Unità a Parma, la Lega di essere razzista. In tribunale a Piacenza si è aperto il processo con la prima udienza. “La Lega è razzista? Giudicate voi” ha scritto sui social l’ex ministro, ora ...

ALTADEFINIZIONE E CB01 BLOCCATI/ Siti di streaming online oscurati : cosa è successo e le alternative Legali : Opera della Guardia di Finanza o altro? I Siti di streaming illegale sono BLOCCATI e i suoi fruitori sono già in crisi sui social. cosa sta succedendo? Ecco le novità(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 20:55:00 GMT)

Bloccati tutti i siti di streaming ilLegale : addio alle serie tv Eurostreaming - Guardaserie e Altadefinizione? : Non è la prima volta e, forse, nemmeno l'ultima fatto sta che da ieri sono stati Bloccati tutti i siti di streaming illegale e i fan delle serie tv si sono riversati sui social per dire la loro a riguardo. C'era chi aspettava con ansia la premiére di Shameless 9 e chi, invece, avrebbe voluto dedicarsi all'ultima maratona prima dell'inizio delle nuove stagioni (il clou è previsto proprio per la settimana che va dal 24 settembre) ma ieri si è ...