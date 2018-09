Miur | UNAMS | ‘Bene scelta Bussetti | nomina Valditara garanzia per Unione degli Artisti’

scuolainforma

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa inviatoci dal Segretario generale, Dora Liguori, in merito alladi Giuseppea Capo del dipartimento Università del, beneperArtisti “Ladi Giuseppe, da parte del Ministro, a Capo dipartimento delsarà unaper il riconoscimento del lavoroartisti. Al di là delle polemiche di sovranisti e populisti, che troviamo solo strumentali e da cui ci discostiamo, vogliamo invece ricordare come il prof.sia stato in passato tra i pochi che abbiano mostrato attenzione e sensibilità verso il settore dell’Alta Formazione Artistica e musicale – AFAM, promuovendo il settore, in qualità di relatore, anche in sede di Legge finanziaria. Bene, dunque, ladel Ministro”. Lo dichiara, Dora Liguori, ...