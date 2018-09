Aggressioni razziste contro migranti | denunciati tre giovani insospettabili

Da Partinico ad Alcamo. La triste estate delle Aggressioni razziste in Sicilia : Cosa sta succedendo in Sicilia ? Dov'è finito lo spirito dell'accoglienza dei Sicilia ni, dov'è finita la compassione verso gli ultimi del mondo, visto che noi lo siamo stati e in molti aspetti lo siamo ...

Di Maio : parlare di Aggressioni razziste : 12.48 "Più se ne parla", dei casi di "aggressione a persone di colore", "più si interroga la società su quanto siano imbecilli e criminali quelli che fanno queste cose". Così a Radio anch'io su Rai Radio 1 il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Di Maio . "Spero li mettano in galera il prima possibile, in ultimo quelli che hanno colpito la nostra atleta azzurra" Daisy Osakue, ha aggiunto Di Maio .

Undici Aggressioni razziste in Italia in meno di due mesi : gli episodi da giugno a oggi : Undici aggressioni a sfondo razzista dall'11 giugno a oggi: gli episodi registrati negli ultimi due mesi in Italia sembrano essere in costante aumento. Dal 26 luglio a oggi non c'è stato giorno senza un fatto di cronaca con un'aggressione a danni di persone di colore e migranti. Ecco tutti gli episodi dall'11 giugno a oggi.Continua a leggere