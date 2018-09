laragnatelanews

: Un Cronotermostato che regola il riscaldamento di casa attraverso lo smartphone - MaurizioMurgia : Un Cronotermostato che regola il riscaldamento di casa attraverso lo smartphone - MaurizioMurgia : Un Cronotermostato che regola il riscaldamento di casa attraverso lo smartphone - La Ragnatela News - laragnatelanews : Un Cronotermostato che regola il riscaldamento di casa attraverso lo smartphone -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Grazie al nuovoWIFI Touchscreen è possibile impostare le fasce orarie per l’accensione e lo spegnimento del; e decidere a distanza quando attivare il dispositivo per tornare ae trovare la temperatura ottimale. Il 19 Giugno 2018 è stata pubblicata all’interno della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la direttiva UE 30 Maggio 2018/844. Questa interviene modificando indicazioni relative alla prestazione ed efficienza energetica degli edifici. L’obiettivo della nuova direttiva è proseguire “lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato”, tenendo conto che al parco immobiliare è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO2 nell’Unione. In questo scenario è d’obbligo per le realtà produttrici di dispositivi tecnologici per il comfort domestico presentarsi sul mercato con soluzioni ...