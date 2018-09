Legionella a Monza | epidemia polmonite a Brescia Ultime notizie | 17 casi accertati ma

Legionella A MONZA - EPIDEMIA POLMONITE A BRESCIA/ Ultime notizie : “Due tipi di infezione? Analisi in corso” : POLMONITE, EPIDEMIA BRESCIA: Procura apre inchiesta. L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: “Pensiamo sia LEGIONELLA”. Le Ultime notizie: parla l'esperto Dal Negro(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:17:00 GMT)

POLMONITE DA Legionella : MONZA - RICOVERATO 29ENNE/ Ultime notizie - condizioni "gravi" : epidemia a Brescia : POLMONITE, epidemia Brescia: Procura apre inchiesta. L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: “Pensiamo sia LEGIONELLA”. Le Ultime notizie: parla l'esperto Dal Negro(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:01:00 GMT)

Polmonite da Legionella - grave ragazzo di 29 anni ricoverato a Monza|I sintomi : Il ragazzo si è presentato al pronto soccorso di Gavardo, in provincia di Brescia, ed è poi stato trasferito in terapia intensiva, collegato alla macchina Ecmo. L’assessore Gallera: «Sono 196 i ricoveri per Polmonite, 12 casi accertati di legionella, un morto. La curva epidemica è in calo»

