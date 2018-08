Riforma pensioni 2018 Ci vogliono 4 | 2 miliardi per la pensione di cittadinanza ultime

Pensioni - la Lega presenta la sua Riforma : contributo di solidarietà per gli assegni dai 2000 euro lordi in su : La Lega ha presentato alla Camera una nuova proposta di riforma delle Pensioni per il superamento della legge Fornero: contributo di solidarietà provvisorio per tre anni, progressivo e a scaglioni, per gli assegni dai 2000 euro lordi al mese. La proposta della Lega non è compatibile con quella presentata poche settimane fa da M5S e a settembre ci sarà un tavolo per decidere su quale delle due il governo dovrà focalizzarsi.Continua a leggere