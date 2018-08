Ecco la hit estiva di OEL il figlio di Claudio Cecchetto

L’architettura entra… in bagno! Ecco le saponette ispirate allo skyline di Seoul : Il design si nasconde in ogni cosa, anche in quelle che proprio non ti aspetti. Come ad esempio… le saponette! E non è neppure la prima volta che questo prodotto da bagno e di bellezza si veste di creatività: semplicemente, prima d’ora, non si era mai spinto fino a voler emulare uno skyline. Lo skyline di Seoul, per la precisione. L’idea è dello studio creativo Ohk (alias Seung Tae Oh, Meeso Kim e Won Joon Lee), che ha chiesto ...

F1 – Nessuna sanzione per Hamilton - la rivelazione di Whiting : “il precedente di Raikkonen? Ecco la verità” : Il direttore di gara è intervenuto per spiegare cosa abbia spinto i commissari a non prendere alcuna decisione nei confronti di Hamilton Un’ora e mezza per decidere, tanto è trascorso dalla convocazione di Hamilton fino alla decisione finale. I commissari di gara hanno voluto vederci chiaro sul comportamento di Hamilton, colpevole di aver attraversato la linea che delimita la pit-lane dalla pista. Photo4/LaPresse Un’infrazione ...

La Fiat Torino pesca il colpo alla Ronaldo. Ecco Royce White : La Fiat Torino piazza il colpo Royce White, ala grande statunitense voluto fortemente da coach Larry Brown. White, scelto nel 2012 dagli Houston Rockets, è nato a Minneapolis nel 1991: alto 203 ...

Irama - “Nera” il video ufficiale/ Dopo la vittoria di Amici 17 : Ecco servita la nuova hit dell’estate : Irama, “Nera”: esce oggi il video ufficiale del tormentone dell'estate 2018! Dopo la vittoria di Amici 17, eccovi servita la nuova hit di cui sentirete parlare...(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:55:00 GMT)

Da 'Whitney' a Koreeda e Robert Redford - Ecco il 2018 di Bim! : Il film, capace di incassare quasi 70 milioni di dollari negli USA, racconta quello che accade quando un gruppo di lettura composta da signore della terza età si avvicina al mondo di Cinquanta ...

Matteo Salvini - Don Aldo è il prete che gli augura il peggio : 'Mostro - come Hitler. Ecco cosa gli auguro'. Vergogna : Si chiama Don Aldo Antonelli il nuovo prete-Vergogna italiano. Qualche anno fa era Don Giorgio De Capitani a scandalizzare con le sue invettive contro Silvio Berlusconi , oggi è il parroco abruzzese e ...

Matteo Salvini come Adolf Hitler - in pieno a centro a Milano il poster dell'orrore : Ecco chi lo ha firmato : Ogni giorno una porcata contro Matteo Salvini . Dopo la nazi-vignetta di Repubblica , stigmatizzata dallo stesso leader leghista, , ecco un nuovo orrore in centro a Milano. In via Palermo, martedì ...

Ecco il nuovo Sberbank Technopark di Mosca disegnato da Zaha Hadid Architects : La Russia si lancia ufficialmente alla rincorsa della Silicon Valley statunitense. E lo fa presentando i primi progetti del suo Skolkovo Innovation Center, un grande campus dedito all’innovazione che sorgerà nei pressi di Mosca e che si proporrà come ambiente collettivo in cui coltivare startup e talenti emergenti dell’IT, dell’energia e del settore biomedico. All’interno di questo colossale progetto troverà spazio anche ...

Morta Chichita - moglie di Italo Calvino/ La vedova nera della letteratura italiana : Ecco perché : Morta Chichita, moglie di Italo Calvino: addio a Esther Judith Singer, custode dell'opera calviniana e della sua eredità letteraria. Le ultime notizie: lascia due figli(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:37:00 GMT)

Water Wall - Ecco come conservare i cibi in Africa - dove non c'è energia elettrica. Vincitrici del progetto due architetti italiani Ambra ... : In un mondo in cui un terzo del cibo prodotto viene gettato nella spazzatura, è necessario pensare come lo spreco alimentare e la fame siano facce della stessa medaglia, entrambe responsabili ...

Mondiali Russia 2018 – Bellezze da sogno sugli spalti : Ecco Whitney Rivera [GALLERY] : Whitney Rivera incanta gli spalti dello stadio Lužniki durante la prima sfida dei Mondiali di Russia 2018 Sono iniziati ieri pomeriggio i Mondiali di Russia 2018: ad aprire le danze, dopo la cerimonia d’apertura, è stata la sfida tra Russia e Arabia Saudita, che ha visto i padroni di casa trionfare con ben 5 reti segnate. Grande spettacolo in campo, ma anche in tribuna: tantissime infatti le belle ragazze inquadrate dalle telecamere delle ...

Thirty Seconds to Mars : Ecco perché il chitarrista Tomo Milicevic ha lasciato la band : Una scelta per nulla facile The post Thirty Seconds to Mars: ecco perché il chitarrista Tomo Milicevic ha lasciato la band appeared first on News Mtv Italia.

White Street Market 2018 a Milano : G-Shock protagonista - Ecco le novità : La prima edizione di WSM, a Milano dal 16 al 18 giugno, rappresenta il primo festival dedicato ai marchi di ricerca nel mondo dello Streetwear e Street fashion, un evento gratuito e aperto al pubblico dalla marcata impronta culturale, grazie ad eventi e talk di spessore internazionale. G-Shock sceglie il contesto e la ...