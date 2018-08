Giallo nella casa vacanze | 85enne morto soffocato | la moglie accanto in stato confusionale

Giallo nella casa delle vacanze : morto con segni di soffocamento - lei in stato confusionale : FRONTONE - Li hanno trovati i vigili del fuoco: lui morto , lei a terra in stato confusionale . Si tratta di due coniugi, lui di 85 anni e lei di 80, che stavano trascorrendo un poeirodo di riposo nella ...

"Si è gettato nella cascata e non è riemerso" : Giallo a Partina su un ragazzo : Arezzo, 18 luglio 2018 - "Un ragazzo si è gettato nella cascata e non è riemerso": un allarme choc arrivato da alcuni residenti di Partina , in Casentino. E sulla scia del quale è partita la ...

Imperia - 30enne trovata cadavere nella cabina di uno yacht di lusso : è Giallo : Il corpo di una ragazza di 33 anni, forse di nazionalità inglese, è stato trovato in uno yacht ormeggiato in Calata Anselmi a Imperia. Dalle prime indiscrezioni, il decesso sembra sia avvenuto in seguito alla rottura dell'osso del collo. Sul posto i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto: non si esclude alcuna pista.Continua a leggere