Estate | il re del Gelato d' Italia è marchigiano

Magliette bagnate e lato B - a Padova l'Estate delle polemiche : Dopo le critiche, anche da parte di assessori e cittadini, alla sfilata di mercoledì scorso, annullata la manifestazione di domenica. Ufficialmente per il maltempo

“Guarda quei due sul materassino”. L’Estate dei porcelli - ecco il primo caso del 2018 : L’estate è calda, l’eccitazione pure! A napoli ancor di più. Due sconosciuti sono stati immortalati in un video diventato subito virale durante una performance sessuale su un materassino gonfiabile in mare, a pochi metri dalla riva. Nessun dubbio sull’identità dell’autore del video, che commenta tutta la scena con un inequivocabile: “Chist so’ pazzi” prima che una donna, probabilmente la fidanzata, lo fermi esclamando: ...

“Qualche Estate fa”. La riconoscete? Oggi è una delle donne più amate della tv. Pubblica questo vecchio scatto su Instagram ed è subito un tripudio di like. Sorpresa! : “Tante, ma tante estati fa”, scrive questo su Instagram e Pubblica questa foto meravigliosa. Ma la vedete questa bimba biondissima, bellissima e con lo sguardo vispo? Anni dopo sarebbe diventata una delle conduttrici più famose della tv italiana. Davvero non la riconoscete? (noi l’abbiamo capito in qualche secondo) Si tratta di Antonella Clerici, il volto di Rai 1 da poco “licenziata” da “La prova del Cuoco” (ora affidata alla ...

Previsioni del traffico per l'Estate 2018 : ecco i giorni 'neri' - : Secondo Autostrade per l'Italia, i momenti peggiori per mettersi in viaggio sono le mattinate del 4 e dell'11 agosto. Critico il rientro negli ultimi due fine settimane dello stesso mese e nel primo ...

Elisabetta Gregoraci/ Grande Fratello Vip sì o no? Prima dell’autunno si gode l’Estate in Sardegna : Elisabetta Gregoraci parla del suo futuro lavorativo: sul Grande Fratello Vip deciderà da sola, ma per lei ci sono tante offerte lavorative. Autunno impegnato per la showgirl?(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 22:15:00 GMT)

#InMyFeelingsChallenge - balla anche Marcelo : ecco la danza virale dell'Estate : Coinvolto nella recente faida con il collega Pusha T, Drake non ha accusato il colpo facendo ballare le star di tutto il mondo sulle note della canzone convertita in sfida sui social. A partire da ...

La bevanda dell’Estate a New York è l’Aperol Spritz : Lo scrive il New York Times, i dati lo confermano, ed è merito di una strategia di marketing che ha funzionato The post La bevanda dell’estate a New York è l’Aperol Spritz appeared first on Il Post.

Sconti d’Estate in casa Honor : prodotti e prezzi della Summer Week : Giornate di grandi Sconti in casa Honor, vista l'inaugurazione della Summer Week, che prenderà il via dal 23 al 27 luglio, presso lo store ufficiale del brand cinese. Il prezzo più interessante riguarda probabilmente Honor 10, nella variante da 128GB: chi si registrerà su HiHonor nel periodo compreso tra il 18 ed il 27 luglio avrà diritto ad un ulteriore decurtazione del prezzo di listino, pari a 30 euro. Questo significa che riuscirete a ...

Ti voglio bene nanana - il nuovo tormentone dell'Estate a Rimini / VIDEO : Rimini, 19 luglio 2018 - Un ritornello semplice semplice. Il tramonto sulla spiaggia di Rimini a fare da sfondo. La voce graffiante di Roberto 'Pagliuca' Bartolini. E' già diventato uno dei nuovi ...

Jerry Calà ospite d'onore al Circolo Canottieri Lazio per la Festa dell'Estate : ... la vita di Jerry Calà è sempre stata accompagnata da bellissime canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai suoi spettacoli cominciando dagli albori con il gruppo dei Gatti di Vicolo Miracoli, ...

Max Pezzali e Ex-Otago/ “Un'Estate ci salverà” - la hit delle vacanze (Wind Summer Festival 2018) : Max Pezzali e Maurizio Carucci degli Ex-Otago portano sul palco del Wind Summer Festival 2018 la loro “Un’estate ci salverà”. Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:33:00 GMT)

Al via la 16esima dell'Estate Roccolana - ospite di Rocca in Jazz il cantautore Fabio Concato : Sarà un'estate tutta da scoprire, da vivere al meglio, da godere appieno assistendo agli spettacoli degli artisti che si alterneranno nello splendido scenario di Piazza degli Eroi, o nelle tranquille ...

Spoleto d'Estate. Il recital con Giancarlo Giannini e la danza di 'Mediterranea' di G. Bigonzetti nel primo weekend della kermesse : Tra i protagonisti e gli spettacoli che compongono il cartellone di "Le Quattro Stagioni " Spoleto d'Estate" - il contenitore di proposte culturali del Comune di Spoleto " ci sono Christian De Sica, ...