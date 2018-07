corrieredisiena.corr

: Ripescaggio Robur, il sindaco De Mossi: 'A fianco di Anna Durio' - Corriere di Siena - CorrierediSiena : Ripescaggio Robur, il sindaco De Mossi: 'A fianco di Anna Durio' - Corriere di Siena - senesedoc79 : RT @RadioSienaTV: Robur, Dolci: 'Abbiamo un piano A e B. In caso di mancato ripescaggio ripartiamo con entusiasmo' - - RadioSienaTV : Robur, Dolci: 'Abbiamo un piano A e B. In caso di mancato ripescaggio ripartiamo con entusiasmo' - -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) A margine della visita, il primo cittadino si è detto "stupito di quanto sta accadendo in queste ore nel mondo del calcio, soprattutto in merito ai ripescaggi in serie B, ai ricorsi e a tutto quello ...