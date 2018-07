Tiro con l’arco – Coppa del Mondo : bene gli azzurri a Berlino : Terminata la giornata dedicata alle 72 frecce di ranking round della quarta tappa di Coppa del Mondo a Berlino. Mauro Nespoli è settimo, bene anche le azzurre dell’olimpico. Domani, mercoledì, i primi match sia a squadre che individuali LE QUALIFICHE DELl’arco OLIMPICO MASCHILE – E’un super Mauro Nespoli quello che a Berlino chiude la qualifica maschile al settimo posto assoluto con 666 punti e che accede direttamente ai sedicesimi ...

Crac Bari - i galletti falliscono e il riTiro in Trentino è già finito : TRENTO . Salta il banco, il ritiro del Bari in quel dell' Altopiano di Pinè è già finito. La preparazione dei biancorossi è durata appena cinque giorni, troppi debiti e poco tempo. "E' una vicenda -...

Tiro con l’Arco - domani scatta la quarta e ultima tappa di Coppa del Mondo : azzurri sbarcati a Berlino : La Nazionale è atterrata ieri in Germania dove da domani, giorno del ranking round, fino a domenica, proverà a staccare altri pass per le finali di Samsun La Nazionale è sbarcata all’Olympia Stadium di Berlino dove, da domani a domenica, sarà impegnata nella quarta e ultima tappa di Coppa del Mondo prima delle Finali di Samsun (Tur) a settembre. Per l’Italia è già sicuro della finalissima Mauro Nespoli, ma la competizione in ...

Pioggia di duetti dei Tiromancino dopo Due destini - caccia all’artista con tutte le iniziali : In arrivo numerosi duetti dei Tiromancino dopo Due destini con Alessandra Amoroso, con la quale hanno lanciato il progetto. Il disco è atteso per il mese di settembre e potrà contare su numerose presenze illustri, che Federico Zampaglione ha già accennato sui social con una serie di indovinelli. Stando alle prime indiscrezioni che arrivano proprio da Federico Zampaglione, uno tra i brani a subire un rifacimento sarà La descrizione di un ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2018 : azzurri a caccia della qualificazione alle Finali di Samsun - Nespoli proverà a bissare il successo di Salt Lake City : La Coppa del Mondo di Tiro con l’arco si trasferisce a Berlino dal 16 al 22 luglio per la quarta tappa stagionale, l’ultima prima delle Finali di Samsun (Turchia). La tappa tedesca sarà perciò l’ultima chance di strappare la qualificazione per la Turchia per gli arcieri che non si sono già garantiti il pass tramite le tre tappe precedenti. Mauro Nespoli si è garantito un posto nelle Finali grazie alla straordinaria vittoria ...

Nuovo duetto dei Tiromancino dopo Alessandra Amoroso - La descrizione di un attimo con J-Ax o Jovanotti? : Nuovo duetto dei Tiromancino in un classico del loro repertorio per il Nuovo album in uscita il prossimo autunno: tra i papabili collaboratori per questa seconda partnership nel giro di pochi mesi sono J-Ax e Jovanotti, almeno stando al suggerimento lasciato cadere in rete dal frontman della band. dopo aver celebrato il diciottesimo compleanno di una delle sue creature più amate, Due Destini, Federico Zampaglione torna a duettare con una voce ...

RiTiro precampionato Aic per calciatori senza contratto dal 16 luglio : Prenderà il via lunedì 16 luglio (e si concluderà il 3 agosto prossimo senza pause intermedie), presso ”Il Centro Tecnico di Coverciano” (Via G. D’Annunzio, 138 – Firenze), il Ritiro precampionato organizzato dall’Associazione Italiana calciatori riservato ai ”senza contratto”. Grazie all’accordo con la Figc, anche per quest’anno, tutti i calciatori partecipanti potranno conseguire ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2018 : programma - orari e tv : Da martedì 17 a domenica 22 luglio la Coppa del Mondo di Tiro con l’arco si trasferisce a Berlino (Germania) per la quarta tappa, l’ultima prima delle Finali di Samsun in programma a fine settembre. L’Italia proverà a confermare gli ottimi risultati ottenuti nella precedente tappa da Nespoli, il quale sarà affiancato in questa tappa da Marco Galiazzo e David Pasqualucci. Questa sarà l‘ultima possibilità di qualificarsi ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : Giancarlo Tazza conquista uno splendido secondo posto nello skeet maschile : Terminate le competizioni di skeet dopo la terza giornata di Coppa del Mondo di Tiro a volo a Tucson (Stati Uniti). Dall’Arizona giunge la prima medaglia tricolore, un argento al collo di Giancarlo Tazza nella prova maschile, vinta dal coreano Jongjun Lee. Al termine delle ultime due serie impeccabili di qualificazione il tiratore casertano classe 1988 si trovava alla pari dell’atleta della Corea del Sud (123/125), con la prima ...

Ancelotti incontra i tifosi azzurri con Insigne e patron De Laurentiis Segui la diretta video dal riTiro : Arriva il weekend e a Dimaro-Folgarida cresce l?entusiasmo con un numero crescente di tifosi (già numerosissimi) ad assistere agli allenamenti degli azzurri al campo di Carciato. Quello...

