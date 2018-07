Grande successo per i 10 anni di Beninsieme al Nabilah

Aw Lab is me – Grande successo per la selezione dei nuovi social ambassador [GALLERY] : “Aw Lab is me”: la premiazione dei nuovi social ambassador del global retailer di riferimento per lo sport-style internazionale Sono centinaia i giovanissimi che hanno partecipato ai casting proposti da AW LAB con AW LAB IS ME, la campagna di comunicazione europea ed inedita call to action con cui è avvenuta la selezione dei nuovi social ambassador del global retailer di riferimento per lo sport-style internazionale. AW LAB IS ME é ...

Grande successo per la Notte bianca di Cazzago San Martino : Trampolieri, acrobati, clown e mimi hanno regalato ai cazzaghesi attimi di spensieratezza e allegria, accendendo la vie di risate e grandi spettacoli. E non solo: a rendere indimenticabile la serata ...

Grande successo per la serata in piazza a Bindella FOTO : Proprio i bambini, ed in particolare quelli dell'asilo locale, hanno animato la prima parte della serata, cantando diversi brani ed esibendosi in bellissimi spettacoli. Una serata davvero "...

Grande successo per il Workshop Internazionale di Commedia dell'Arte : Con Grande successo e coinvolgente passione sta proseguendo il Workshop Internazionale di Commedia dell'Arte promosso dalla Nico Pepe, che si concluderà sabato 30 giugno con l'imperdibile evento di ...

CESARE CREMONINI - CONCERTO BOLOGNA/ Stadio Dall’Ara : scaletta e orari. Foto : "Sarà un Grande successo" : CESARE CREMONINI, CONCERTO BOLOGNA allo Stadio Dall'Ara oggi, martedì 26 giugno: scaletta, orari, biglietti. e oggetti vietati. Attesi tanti vip sugli spalti.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:50:00 GMT)

Grande successo per il terzo Raduno Collegiale riservato ai Talenti Azzurri FMI Quad : Al Crossodromo Ponte Sfondato è andato in scena il conclusivo appuntamento organizzato dal Comitato Quad FMI per i giovani interpreti della specialità coinvolti nel progetto della Federazione Motociclistica Italiana Nel fine settimana del 23-24 giugno al Crossodromo Ponte Sfondato nei pressi di Montopoli Sabina (RI) è andato in scena il terzo ed ultimo Raduno Collegiale organizzato dal Comitato Quad e dal Settore Tecnico FMI per i piloti della ...

Sony : il Grande successo dei giochi esclusivi first party è dovuto ai team e ai creatori che possono realmente esprimere sé stessi : Durante l'E3 Gamereactor ha incontrato il vicepresidente di Sony Worldwide Studios in Europa, Michael Denny, per una chiacchierata riguardo il supporto first party che Sony sta dando a PS4. Fornire ai giocatori alcuni dei migliori titoli degli ultimi anni, come The Last of Us, Uncharted 4, Horizon: Zero Dawn e God of War, e con giochi in uscita come Spider-Man, Death Stranding, The Last of Us: Part II e Ghost of Tsushima all'orizzonte, è una ...

Grande successo per il 'Festival della Musica popolare' a Capodimonte : NAPOLI - Grande successo per la quattro giorni dedicata alla Musica popolare nel Real Bosco di Capodimonte. Muniti di castagnette, tammorre, putipù e altri strumenti, tanti hanno partecipato al primo '...

Grande successo al Teatro Manzoni con il laboratorio Teatro Studio Jankowski : Il laboratorio Teatro Studio Jankowski ha portato in scena, al Teatro Manzoni di Roma con grandissimo successo, un omaggio al maestro Alessandro Fersen, uno dei più grandi drammaturghi, registi e attori teatrali del Novecento la rappresentazione ha come titolo “Lo spettacolo come gioco”, suddiviso in tre commedie: “Le Fatiche di Arlecchino”, “Pierrot alla Conquista della Luna” e “Sganarello e la Figlia del Re”. Curato da Sofia ...

Reggio Calabria : Grande successo per la rassegna espositiva 'Donnamare' : E nonostante la goliardia di questo giugno, ottimo è stato il successo di pubblico proveniente da ogni parte del mondo, e visitatori di ogni età sono stati accolti dagli organizzatori A. Gallo ed E. ...

Matera 2019 - Grande successo per "Sport stories" con Sacchetti - Mancini - Bertolini e Zorzi : grande la folla che presso il Ridola ha voluto visitare la mostra che si snoda attraverso i momenti più esaltanti della storia della FIGC fra le Coppe del Mondo 1934, 1938, 1982, 2006, la Coppa ...

Taggia : Grande successo e vittoria dell'Olimpia nello scorso weekend al torneo di basket 'Canestr-ello' : La dirigenza dell'Olimpia basket, in collaborazione con il comune di Taggia e gli Assessori Dumarte, Cane e Bastiani, ha voluto coniugare le giornate di sport con le risorse del territorio e i suoi ...

Grande successo per la prima edizione della manifestazione 'Mattoncini a Carbonia'. : ... il Fosso di Helm del Signore degli Anelli, una città di 12 metri circa con il quartiere di Chinatown, Star Wars, una fortezza delle guardie inglesi con galeoni e vascelli, un angolo di mondo ...

Tedua/ Grande successo per album "Mowgli" - si esibirà per la sezione Radio Italia Rap (Radio Italia Live) : Questa sera, Tedua, si esibirà sul palco del Radio Italia Live davanti a 20.400 persone. il cantante canterà per la categoria Rap con i singoli del suo fortunato album "Mowgli"(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 08:30:00 GMT)