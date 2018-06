Non è un centro migranti | ma una gabbia piena di bambini La denuncia del

Caporeparto suicida al Centro Stampa di Savogna/ L’azienda doveva trasferirsi : il tipografo Non ha retto : Caporeparto suicida al Centro Stampa di Savogna, L’azienda doveva trasferirsi a Padova: il tipografo 49enne non ha retto ed ha deciso di farla finita nell'ufficio(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 22:09:00 GMT)

Sondaggi - Non solo i “porti chiusi” : la linea Salvini in Europa piace a due elettori su tre - plebiscito nel centrodestra e M5s : Chiudere i porti per fermare gli sbarchi e fare la voce grossa in Europa. Matteo Salvini da ministro dell’Interno ha portato la questione migranti al centro del dibattito polito e la sua gestione dal caso Aquarius ha convinto più della metà degli italiani. Il Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera conferma la tendenza già registrata dagli ultimi dati Swg: al 59% degli elettori piace la linea politica del ministro ...

PordeNone - testa di maiale e interiora appesi nel centro dei richiedenti asilo : SACILE e PORCIA , Pordenone, - Una testa di maiale con alcune parti di interiora sono stati trovati a Sacile sul pilastro di recinzione in cemento antistante il giardino dello stabile di via San ...

Calciomercato Reggina - Non solo Salandria : altro ritorno per il centrocampo : Calciomercato Reggina – La Reggina continua a muoversi in vista della prossima stagione, confronto con il tecnico Cevoli per costruire una squadra all’altezza del campionato di Serie C. Ufficializzato il ritorno del centrocampista Salandria, ai dettagli un’altra trattativa sempre per la mediana, stiamo parlando di Urban Žibert, già protagonista con la maglia amaranto, dovrebbe arrivare a parametro zero. Zibert viene ricordato ...

Calciomercato Genoa - Non solo Sandro : Preziosi lavora a due colpi che potrebbero ridisegnare il centrocampo rossoblu : Il Genoa continua a lavorare con forza sul mercato, tanti gli obiettivi che potrebbero ridisegnare il centrocampo rossoblu Il mercato del Genoa entra nel vivo, il presidente Preziosi lavora con forza per ridisegnare il centrocampo puntando in primis su Sandro. L’ex centrocampista del Benevento, tornato all’Antalyaspor, rimane un obiettivo del club ligure, che spinge per trovare un accordo per riportare in Italia il brasiliano. Sandro ...

Comunali - Lega guida la coalizione anche al Centro. Pd nei 20 capoluoghi perde 100mila voti. M5s punito dal Non voto : La Lega si mangia un altro pezzo d’Italia. Si divora Forza Italia a morsi grandi così al Nord, si mette allo stesso tavolo del Pd nelle zone che una volta si chiamavano rosse e, per non godere solo a metà, si lecca le dita osservando gli alleati Cinquestelle laggiù in fondo. Il vincitore della domenica elettorale è uno solo, Matteo Salvini, che aveva dato un’ultima dose di doping alle sue urne annunciando voler lasciare la Acquarius ...

Pensioni : dal 2019 assegni più bassi ma Non per tutti; quota 100 al centro del dibattito : Meno anni di lavoro, meno contributi da versare, ma anche assegni più bassi. La riforma delle Pensioni anticipate promessa dal nuovo Governo M5s-Lega potrebbe concretizzarsi con un 'baratto'. In pensione prima, ma con meno soldi. Ma che cosa significa questo per i giovani di oggi? Il 'Corriere.it' ci mostra un esempio: 'Un giovane sui vent'anni potrebbe smettere di lavorare 5 anni e mezzo prima, ma percepirebbe, da pensionato, un assegno più ...

A Viterbo centrodestra compatto ma Arena Non chiude la partita : A Viterbo alla fine è ballottaggio tra Giovanni Maria Arena , centrodestra, 40,22% e Chiara Frontini che riunisce le liste civiche , 17,55%, . Alle urne il 62,97% degli aventi diritto, contro il 67,37%...

Città al voto : avanza il centrodestra - frena M5s. Affluenza in calo ma Non in Sicilia : E' stata del 61,19% l'Affluenza rilevata alle 23, ora della chiusura dei seggi, in 623 comuni dei 760 chiamati alle urne per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Alle ...

Centro per bimbi autistici - laboratori e orti urbani : rivivono i capanNoni ex Saca - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : I quattro progetti potrebbero restare delle scatole vuote se non si trovasse un modello di gestione in grado anche di creare economia, quel tanto sufficiente a coprire le spese e l'investimento. "Ci ...

MotoGp - Pedrosa Non si sbottona : “il mio futuro? Mi concentro sul presente per aprirmi nuove opportunità” : Dani Pedrosa non ha voluto svelare nulla circa il suo futuro, sottolineando di volersi concentrare solo sul prossimo Gp di Barcellona L’addio alla Honda a fine stagione è ufficiale, ma il futuro può attendere almeno un’altra gara. Dani Pedrosa vuole chiudere in bellezza con il team nel quale ha militato per tutta la sua carriera e, dopo il difficile weekend del Mugello, punta al Gran Premio della Catalogna per il riscatto. Il 32enne ...

Centrosinistra - Orlando sbotta : “Non si capisce chi detta la linea del partito. Al Sud il Pd è meglio che Non esistesse” : “Noi abbiamo l’esigenza di aprire una fase nuova e dobbiamo dire cambiamo subito le regole e andiamo subito al congresso perché noi non possiamo a stare in una situazione di limbo dove alla fine non si capisce chi detta la linea. Rischiamo di perdere ulteriormente voti”. Andrea Orlando, deputato del Partito democratico, dal palco dell’evento “L’Europa tra democrazia e populismo”, organizzato a Milano, ...

Mariastella Gelmini - l'affondo durissimo : 'Matteo Salvini Non ha saputo fare il capo del centrodestra' : Maria Stella Gelmini , capogruppo di Forza Italia alla camera dei deputati, ha ribadito la sfiducia del suo partito nel governo Lega-M5S, in un intervento all'aula in cui ha spiegato di aver '...

L'iPhone rubato al mare localizzato nel centro migranti. Ma la polizia Non lo trova : CROCETTA - Una vacanza al mare trasformata in mattinata da incubo: rubano borsa in spiaggia, il dispositivo di ricerca dell' iPhone lo localizza nel centro migranti di piazza Milano a Jesolo gestito ...