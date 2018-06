Martina | Raggi lasci | non riesce a gestire Roma

Martina alla Raggi : "Dovrebbe lasciare la poltrona di sindaco" : A mettere nel mirino la Raggi è stato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina: 'La responsabilità politica di Raggi è evidente,la città è allo sbando. Non tifo per il disastro, non gioisco ...

Stadio della Roma - Martina (reggente Pd) : “Vicenda inquietante - colpo pesante per amministrazione Raggi” : “Gli arresti e l’inchiesta sullo Stadio della Roma? Una vicenda inquietante, mi pare che dal punto di vista dell’amministrazione capitolina sia una vicenda pesantissima”. Così il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a margine dell’assemblea annuale di Confesercenti, commentando gli arresti avvenuti oggi sulla costruzione dello Stadio della Roma. “Vediamo bene ora come evolvono le cose, ma dal punto di ...

Comunali : Martina - risultati incoraggianti : ANSA, - ROMA, 11 GIU - "I dati elettorali sono incoraggianti, rivelano che tante persone danno ancora fiducia e sostegno al Pd. Vogliamo stare con i piedi per terra ma sono risultati su cui possiamo ...

Governo Conte - Martina (reggente Pd) : “Esecutivo di destra - abbiate coraggio di dirlo. Daremo battaglia” : “Altro che destra e sinistra non ci sono più, il vostro è un Governo di destra su lavoro, tasse, sicurezza. E voi dovete avere il coraggio di dirlo”. Ad attaccare il Governo Conte è stato il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, intervenendo in Aula a Montecitorio durante la discussione generale per la fiducia all’esecutivo M5s-Lega. “Il vostro contratto è una cambiale che pagheranno le prossime ...

Cisl : Martina - Carniti grande sindacalista e riformista coraggioso : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Un ricordo commosso di Pierre Carniti. Un riformista coraggioso, un grande sindacalista. L’Italia tutta deve essergli grata per il suo impegno”. Lo scrive su twitter il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina. L'articolo Cisl: Martina, Carniti grande sindacalista e riformista coraggioso sembra essere il primo su Meteo Web.