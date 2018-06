Governo italiano sempre più dauno | Laura Castelli è viceministro dell' Economia

Aquarius - Attal (portavoce En Marche) : “La posizione del Governo italiano è vomitevole” : La posizione del governo italiano sui migranti “è da vomitare”: lo ha detto il portavoce del partito di maggioranza francese La République En Marche del presidente Emmanuel Macron, Gabriel Attal, intervistato questa mattina dalla tv Public Sénat. A una domanda sulla chiusura dei porti alla nave Aquarius di Sos Mediterranee, il deputato ha denunciato la posizione assunta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, assicurando tuttavia ...

Caso Aquarius - perché il Governo italiano e Salvini stanno calpestando i diritti umani : Il Caso diplomatico dlela nave Aquarius è ancora in cerca di soluzione. I migranti si trovano ancora in mare, in attesa di un 'porto sicuro'. L'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione sostiene che il divieto di attraccare potrebbe essere in contrasto la Convezione europea dei diritti umani, e sta valutando un ricorso d'urgenza alla Corte di Strasburgo.Continua a leggere

Aquarius - il premier di Malta : "Il Governo italiano non rispetta le regole e crea una situazione pericolosa" : Joseph Muscat conferma che non farà attraccare la nave ong con 629 persone a bordo. I consulenti della Difesa de La Valletta: "Roma sta cercando l'incidente"

Un italiano su otto domani si recherà alle urne - primo test del nuovo Governo : Sette mln di italiani si recheranno alle urne per un turno amministrativo che riguarderà complessivamente 761 comuni. Tra questi sono compresi venti importanti capoluoghi. Lega e M 5s si presentano ...

A Mosca sono molto contenti delle aperture del nuovo Governo italiano : 'Naturalmente ha concluso - il nuovo governo di coalizione sta appena iniziando a lavorare e le sue priorità di politica estera saranno chiarite'.

Salvini : "Veto italiano sulle sanzioni alla Russia". Il debutto internazionale del Governo inizia col botto : "Riguardo a un possibile veto sulle sanzioni alla Russia dobbiamo ragionarci. In Europa almeno a parole qualcosa sta cambiando. Siamo una squadra. Lasciateci partire, ma sulle sanzioni abbiamo le idee chiare", dice Matteo Salvini a sera, al ricevimento all'ambasciata russa a Roma. Per decisione del leader leghista, il debutto del nuovo governo sulla scena internazionale - tra il vertice Nato di oggi a Bruxelles e il G7 domani in Canada - inizia ...

FMI fiducioso sul nuovo Governo italiano : Teleborsa, - Il Fondo Monetario Internazionale è "fiducioso" sul fatto il nuovo Governo in Italia perseguirà politiche in grado preservare la stabilità e a questo scopo "sarebbe importante preservare ...

Duro attacco del New York Times al Governo italiano - Salvini twitta : 'solo fango' : All'indomani della fiducia al Senato del governo Conte [VIDEO], ottenuta con 171 voti a favore e in attesa della fiducia alla Camera, l'Italia si trova sotto il mirino di un editoriale del News York Times di Roger Cohen, non nuovo ad attacchi simili. Dunque dopo l'attacco di pochi giorni fa del tedesco Oettinger, questa volta le parole taglienti provengono da oltreoceano. Che cosa ha detto il New York Times sul nuovo governo italiano Roger ...

Mosca 'conta su lavoro comune con nuovo Governo italiano' : Mosca, 6 giu. , askanews, 'A Mosca contano sul lavoro comune con il nuovo governo italiano, sulla scia di una continuità positiva dei rapporti russo-italiani'. Così il dipartimento informazione e ...

Soros : molto preoccupato per influenza Russia su nuovo Governo italiano. Salvini : mai ricevuto lira - euro o rublo : Così il finanziere George Soros, che ha partecipato all'ultima giornata del festival dell'Economia di Trento.