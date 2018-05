Salta il governo? Di Battista c' è Se si rivota mi candido io Già pronta la

Salvini : «Se Salta il governo la frattura è con italiani. Noi pronti con i nomi. O si parte o si vota» : «Speriamo che nessuno abbia nulla da eccepire sulla lista dei nomi proposti dalla Lega - ha proseguito Salvini, precisando che - avere dei ministri che vanno in Italia, in Europa e nel mondo a ...

Salvini : "Se Salta il governo la frattura è con gli italiani" : "Se salta il governo, l'unico rischio che vedo è una frattura tra i palazzi del potere e gli italiani". A dirlo è il leader della Lega Salvini che, rispondendo ai giornalisti all'uscita del vertice ...

Governo : Salvini - se Salta rischio frattura tra palazzi potere e popolo : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “L’unico rischio che vedo è un’ulteriore frattura, separazione, distanza tra i palazzi del potere e il popolo. Il popolo ci dice vi abbiamo votato, andate, fate, migliorate, se qualcuno rallentasse ancora questo processo di cambiamento e facesse saltare un lavoro che ci è costato 15 giorni di impegno e sacrificio, tornerei ad essere arrabbiato”. Lo afferma il segretario della Lega, ...

Governo - Salvini : 'Se Salta - la frattura è con gli italiani' - : Per il leader del Carroccio il suo partito ha già fatto "abbastanza passi indietro". Rimane il nodo per l'assegnazione del dicastero all'Economia. Il premier incaricato: "Stiamo lavorando". "Stasera la nostra lista dei ministri a Conte"

Governo - Salvini : "Stasera a Conte la lista ministri leghisti. Se Salta è frattura con gli italiani" : Fonti Lega: nessun piano B rispetto a Savona Non c'è "alcun piano B" all'ipotesi di Paolo Savona all'Economia e, se permane questo "veto molto forte", il Quirinale "si prenderà la responsabilità di ...

Salvini : "Se Salta il governo la frattura è con gli italiani" : "Già stasera daremo al presidente del Consiglio incaricato i nomi dei ministri della Lega che sono pronti a lavorare per il bene dell'Italia. Non è questione di nomi e cognomi ma di rispetto del voto degli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini in via Bellerio, senza rispondere direttamente sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia. Secondo Salvini, comunque, "passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza, ...

Chi è Paolo Savona - l’uomo che potrebbe far Saltare il governo M5S-Lega : Chi è il professor Paolo Savona, il designato ministro dell'Economia del governo M5S-Lega voluto da Salvini e poco amato dal Colle. Nato nel 1936, Savona è un economista e politico italiano. Ha ricoperto in passato numerosi incarichi pubblici ed è stato ministro dell'Industria negli anni del governo tecnico Ciampi. La sua visione economica è connotata da nette posizioni anti-euro e anti-Germania e per questo motivo i mercati hanno iniziato a ...

Salvini si infuria e sbotta su Facebook. Tensione alle stelle : Salta il governo? : ... Sergio Mattarella , sul nome di Paolo Savona , che leghisti e pentastellati vorrebbero alla guida del ministero dell'Economia. Una figura che preoccupa molto il Quirinale per le sue posizioni anti-...

Governo - toto-ministri impazzito : Paolo Savona e l'effetto domino su Lega e M5s - chi rischia di Saltare : Spiega il Giornale che se all'Economia dovesse finire Giancarlo Giorgetti , nel ruolo di sottosegretario alla Presidenza finirebbe all'altro leghista Lorenzo Fontana , mentre Nicola Molteni rischia ...

Matteo Salvini - un terremoto : 'Se lo fa - Salta il governo'. Dichiarazione di guerra a Sergio Mattarella : ... 'Questi non hanno capito - si è sfogato riferendosi a Sergio Mattarella e a Luigi Di Maio - che sulla nomina di Paolo Savona al ministero dell'Economia salta il governo. È solo lui il nostro ...

Governo : Salta presenza Mattarella a Coppa Nazioni nel pomeriggio : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha annullato la presenza nel pomeriggio, alle 16.,45, alla Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena. L'articolo Governo: salta presenza Mattarella a Coppa Nazioni nel pomeriggio sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo Lega-M5S - incontro tra Salvini e Di Maio : Salta il nome di Conte? : 17.40 - L'incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è concluso in attesa di conoscere dai diretti interessati come stanno procedendo i lavori, è l'ufficio stampa della Lega ad anticipare che si è trattato di un vertice costruttivo:Clima sereno e costruttivo. Si va avanti, al centro della discussione gli ultimi dettagli in attesa della convocazione del presidente Mattarella.17.00 - Sta prendendo sempre più corpo l'ipotesi di Giuseppe ...