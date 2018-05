Allerta Meteo | SOS grandine per la frutta in raccolta | incubo maltempo

meteoweb.eu

(Di domenica 27 maggio 2018) Ilcon temporali violenti, forti venti e grandinate con lapronta per lae’ “la peggiore calamita’ per i danni irreversibili che rischia di provocare nelle campagne dove dall’inizio dell’anno si contano gia’ 400 milioni di euro di danni per il clima impazzito che ha fatto perdere un frutto su quattro”. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’avviso di condizionirologiche avverse della Protezione civile su Piemonte Lombardia e Veneto. A causa del clima impazzito del 2018, sottolinea la Coldiretti, in Italia si stima un raccolto di pesche in calo di oltre il 20% nel Mezzogiorno e del 15% al nord e una produzione inferiore rispetto allo scorso anno tra il 10 ed il 30% per le ciliegie, ma con pezzature piu’ grandi e di migliore qualita’. Ridotta anche la disponibilita’ delle ...