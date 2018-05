Yakuza 3 per PS4 si mostra in un trailer e prime immagini

Annunciate le versioni remaster di Yakuza 3 - 4 e 5 per PS4 : La serie di Yakuza è cresciuta in popolarità in occidente grazie, soprattutto, alle sue uscite su PS4, ma così molti dei fan attuali hanno perso i capitoli precedenti della famosa saga.Mentre il primo gioco è già disponibile come Yakuza Kiwami e il secondo è in arrivo quest'estate (in occidente) come Yakuza Kiwami 2, molti si sono chiesti se i capitoli da tre a cinque sarebbero mai arrivati ​​sulla nuova console di ...

Yakuza 6 Guida : Tutti i codici per il Clan Creator : Una delle novità inserite in Yakuza 6 è il Clan Creator. Quest’oggi vogliamo condividere con voi Tutti i codici per ottenere i vari personaggi per la suddetta modalità. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Yakuza 6: Tutti i codici per il Clan Creator Nel caso non lo sappiate, il Clan Creator è un minigioco presente in Yakuza 6 che come suggerisce ...

Yakuza 6 è finalmente disponibile per PS4 : Dal 2005, Kazuma Kiryu, il Dragone di Dojima, una delle poche leggende della Yakuza rimaste, ha superato ostacoli e controversie che avrebbero messo a dura prova anche gli uomini più tosti. Ora, a 48 anni con una famiglia adottiva da proteggere, è arrivato alla fine della sua avventura. Vivete la conclusione della storia di Kiryu e scoprite cosa è disposto a fare per la sua famiglia in Yakuza 6: The Song of Life, disponibile in versione fisica e ...

Nuove informazioni su Shin Yakuza e possibile sequel per Yakuza 0 : Durante un evento dedicato a Yakuza al Gallery Nucleus di Alhambra, in California, il produttore Daisuke Sato ha fornito alcune interessanti informazioni sulla serie.Come riporta Dualshockers, Sato-san ha confermato che Yakuza 0 è un gioco particolarmente amato anche all'interno del team di sviluppo, quindi l'idea di creare uno Yakuza 0-2 (che sarebbe impostato tra Yakuza 0 e il primo gioco della serie) è un'idea presa in considerazione tra gli ...